Космический уборщик: сделан еще один шаг к очищению орбиты Земли от мусора (фото)

Частная японская компания Astroscale в пятницу, 26 апреля, сфотографировала огромный кусок космического мусора. Astroscale разрабатывает услуги по выводу из эксплуатации спутников и активному удалению мусора, чтобы уменьшить его опасное накопление в космосе.

Об этом сообщили на сайте компании Astroscale.

"Изображение было получено коммерческим демонстрационным спутником по исследованию космического мусора Active Debris Removal компании Astroscale-Japan (ADRAS-J) с расстояния в несколько сотен метров от космического мусора. Беспрецедентное изображение знаменует собой решающий шаг на пути к пониманию и решению проблем, связанных с космическим мусором, что способствует прогрессу на пути к более безопасной и устойчивой космической среде", – говорится в сообщении.

Объект на фото, дрейфующий в космосе, оказался первой ступенью японской ракеты Н-2А. Эта ракета в 2009 году вывела на орбиту спутник GOSAT, оставив за собой кусок космического мусора длиной 11 метров и весом около 3 тонн.

Спутник ADRAS-J весом 150 килограммов был запущен на околоземную орбиту 18 февраля 2024 года. Главная задача зонда – безопасно приблизиться к объекту и изучить его. После того как миссия ADRAS-J получит дополнительные изображения космического мусора, компания будет разрабатывать программу по его удалению. По предварительным планам, спутник с роботизированной "рукой" будет стягивать мусор с орбиты, чтобы он сгорел в атмосфере Земли.

Напомним, на Землю упал большой обломок китайского космического корабля, доставивший астронавтов на орбитальную станцию "Тяньгун" еще в ноябре 2022 года.

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