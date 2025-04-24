Космический юбилей: телескоп "Хаббл" отмечает 35 лет новыми захватывающими снимками

Облака в туманности розетки / © NASA

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Космический телескоп "Хаббл" празднует свое 35-летие, и в честь этого события NASA и Научный институт космического телескопа представили четыре новых увлекательных изображения далекого космоса. Эта традиция публикации особых фотографий в честь годовщины запуска Хаббла на орбиту Земли 24 апреля 1990 года длится уже не одно десятилетие.

Об этом пишет Science Alert.

Планетарная туманность NGC 2899 / © NASA

Шон Домагал-Голдман, исполняющий обязанности директора Астрофизического отдела штаб-квартиры NASA, подчеркнул, что "Хаббл" открыл новое окно во Вселенную с момента своего запуска. Он также отметил, что его длительная работа является свидетельством ценности флагманских обсерваторий и важным уроком будущей обсерватории обитаемых миров.

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Начало миссии "Хаббла" не было без проблем – после развертывания обнаружился дефект главного зеркала. Однако в 1993 году астронавты во время первой из пяти сервисных миссий успешно установили корректирующее оборудование, значительно улучшив качество изображений.

За 35 лет работы "Хаббл" совершил революцию в астрономии, внеся вклад в открытие экзопланет, черных дыр, понимание ранней Вселенной, темной энергии и ускоренного расширения космоса. На сегодняшний день телескоп провел около 1,7 миллиона наблюдений, исследуя около 55 000 астрономических объектов, и на его основе было опубликовано более 22 000 научных работ. Эти достижения и поразительные снимки сделали "Хаббл" любимцем как ученых, так и широкой общественности.

Спиральная галактика NGC 5335 / © NASA

Несмотря на сложные моменты, включая потерю шаттла "Колумбия", что привело к приостановке планов обслуживания, "Хаббл" пережил последнюю сервисную миссию в 2009 году и продолжает поражать научный мир.

Небольшая часть туманности сфотографирована космическим телескопом "Хаббл". / © NASA

Опубликованные сегодня снимки показывают разнообразие возможностей телескопа, включая подробные фотографии Марса, сделанные во время его недавнего сближения с Землей. На них видно ярко-оранжевое плато Тарсис с его потухшими вулканами, северную полярную ледяную шапку и тонкие облака водяного льда.