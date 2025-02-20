Космический зонд обнаружил редкого "вампира" среди звезд

Белый карлик в необычной двойной системе звезд "питается" материалом от более массивной компаньонки.

Широкоугольный рентгеновский телескоп зонда Einstein Probe зафиксировал мощную вспышку рентгеновского излучения в Малом Магеллановом Облаке – соседней галактике Млечного Пути. Это позволило обнаружить редкую двойную систему звезд, в которой белый карлик "питается" материалом от более массивной компаньонки.

Об этом сообщили в Европейском космическом агентстве.

Первоначально исследователи предполагали, что обнаружили обычную двойную систему, в которой нейтронная звезда поглощает материал от своей более массивной соседки. Однако дальнейшие наблюдения показали, что звездой-вампиром является белый карлик.

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Как оказалось, звезды в этой системе двигаются очень близко друг к другу, и белый карлик притягивает газ от горячей звезды типа Be. Когда достаточное количество этого материала скапливается на поверхности белого карлика, происходит мощный термоядерный взрыв. Яркую рентгеновскую вспышку от этого взрыва зафиксировал телескоп Einstein Probe.

Важно, что ученым удалось проследить полный цикл такого явления – от первоначальной вспышки до ее угасания.

"Вспышки от "дуэта" звезд было очень трудно уловить... Появление Einstein Probe дает уникальный шанс обнаружить эти мимолетные источники и проверить наше понимание того, как эволюционируют массивные звезды", – сказал научный руководитель проекта Einstein Probe Эрик Кулькерс.

Дальнейшие исследования установили, что странная пара состоит из большой горячей звезды, масса которой в 12 раз превышает массу Солнца, и белого карлика, масса которого на 20% больше солнечной.

Миссия Einstein Probe – совместный проект Китайской академии наук, Европейского космического агентства (ESA), Института внеземной физики Макса Планка в Германии и Национального центра космических исследований (CNES) во Франции.

Зонд был запущен 9 января 2024 года. У него на борту есть два инструмента: широкоугольный рентгеновский телескоп (WXT), постоянно мониторящий значительную часть неба, и отслеживающий рентгеновский телескоп (FXT), исследующий обнаруженные источники.

Напомним, астрономы обнаружили две планеты, вращающиеся вокруг разных звезд на расстоянии в сотни световых лет от нас. Это каменистые планеты, то есть схожие по составу на Землю и почти такого же размера.

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