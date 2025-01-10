Космический зонд сделал уникальную фотографию Меркурия (фото)

8 января космический аппарат BepiColombo совершил шестой пролет мимо планеты Меркурий, совершив серию впечатляющих снимков.

Об этом сообщила пресс-служба Европейского космического агентства.

Этот зонд, совместный проект ЕКА и Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA), приблизился к темной стороне Меркурия на расстояние 295 км и зафиксировал удивительные детали его поверхности.

В частности, на снимках можно увидеть вечно затененные кратеры на северном полюсе, где, вероятно, содержится водяной лед. Эти данные станут основой для исследования Меркурия, когда BepiColombo выйдет на орбиту вокруг планеты в 2026 году. Ученые уже начали изучать материал, который поможет им лучше понять геологическую историю Меркурия и его минеральный состав. Одним из крупнейших открытий стала обнаруженная более светлая область на темной поверхности планеты, что может свидетельствовать о недавних геологических процессах, таких как вулканическая активность или удары астероидов.

Меркурий. Фото: ЕКА

"Меркурий является чрезвычайно темной планетой. На первый взгляд, планета, покрытая кратерами, может напоминать Луну, но ее покрытая кратерами поверхность отражает лишь примерно на две трети света. На этой темной планете молодые черты на поверхности имеют тенденцию выглядеть ярче. Ученые еще не знают, из чего именно состоит Меркурий, но ясно, что материал, который извлекается из-под внешней поверхности, с возрастом постепенно становится темнее", — говорится в сообщении.

Меркурій. Фото: ЄКА

Кроме того, BepiColombo сделал снимок Равнины Жары, крупнейшего ударного кратера на Меркурии.

Ранее мы сообщали, что космический аппарат готовится изучить темную сторону Меркурия.

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