Космическое ДТП в прямом эфире: Hubble впервые зафиксировал столкновение гигантских астероидов

Hubble впервые обнаружил столкновение гигантских астероидов / © NASA

Ранние дни нашей Солнечной системы напоминали хаотический «автодром», где планете зимали (зародыши планет), астероиды и кометы постоянно врезались друг в друга. Теперь астрономам удалось увидеть схожий бурный процесс в системе одной из соседних звезд.

Об этом сообщили в NASA.

Телескоп Hubble сделал исторические снимки катастрофических столкновений в планетной системе вокруг звезды Фомальгаут, расположенной всего в 25 световых годах от Земли.

«Появилось ниоткуда»

Главный исследователь Пол Калас из Калифорнийского университета в Беркли не скрывает восхищения открытием.

«Это, безусловно, первый случай, когда я видел, как источник света появляется неоткуда в экзопланетной системе. Его не было ни на одном из наших предыдущих изображений Hubble. Это означает, что мы только что стали свидетелями насильственного столкновения двух массивных объектов и образования огромного облака мусора, не похожего ни на что в нашей Солнечной системе сегодня», — заявил ученый.

Тайна пропавшей планеты

Это открытие расставило точки над «i» в древнем научном споре. В 2008 году ученые объявили об открытии планеты Fomalhaut b . Это была первая экзопланета, найденная с помощью видимого света.

Однако новые данные свидетельствуют: планеты там никогда не было . Объект, который астрономы видели раньше, на самом деле был облаком пыли, образовавшейся после столкновения планетезималей. Впоследствии это облако рассеялось.

Более того, недавно Hubble заметил вторую точку света (ее назвали cs2) неподалеку от места первой «аварии».

Теории трещат по швам

Астрономов удивляет частота этих событий. Ранее считалось, что такие гигантские столкновения происходят раз в 100 000 лет. Но Hubble зафиксировал два случая всего за 20 лет наблюдений.

«Если бы у вас был фильм о последних 3000 годах, и его ускорили бы так, чтобы каждый год был частью секунды, вы бы увидели, как планетная система Фомальгаута искрится от этих столкновений», — объяснил Калас.

По оценкам ученых, столкнувшиеся объекты имели размер около 60 километров в диаметре. Всего же в системе Фомальгаута, по всей вероятности, кружит около 300 миллионов подобных тел.

Урок на будущее

Это открытие стало важным предупреждением для охотников за экзопланетами. Облака пыли могут очень убедительно «маскироваться» под планеты, отражая свет звезды.

«Это предостережение для будущих миссий, имеющих целью выявлять экзопланеты в отраженном свете», — отмечают в NASA.

Теперь за системой будут наблюдать еще пристальнее. Помимо Hubble к работе подключат телескоп James Webb. Его инфракрасная камера (NIRCam) сможет определить состав облака пыли и даже выяснить, содержит ли она водяной лед.

Напомним, телескоп Webb обнаружил планету, бросающую вызов теориям формирования миров. Астрономы зафиксировали экзопланету с углеродной атмосферой в форме лимона .