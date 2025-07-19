Космос чуть не стер человечество с лица Земли: как предки пережили магнитный коллапс

Земля / © pixabay.com

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Примерно 41 000 лет назад на Земле произошел геофизический феномен, известный как Лашампская экскурсия — кратковременный коллапс магнитного поля планеты. В этот период сила магнитного поля упала ниже 10% от современного уровня, а сама магнитосфера потеряла привычную структуру и разделилась на несколько слабых полюсов.

Об этом сообщило издание The Conversation.

Защитный «щит» вокруг планеты временно потерял эффективность, из-за чего солнечные частицы и ультрафиолетовое излучение проникали глубже в атмосферу.

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Геофизики Агнита Мухопадхьяй и Санджа Пановская смоделировали этот период с помощью современного геопространственного моделирования. Исследование показало, что во время этого события полярные сияния могли распространяться в сторону экваториальных широт, даже при обычном уровне солнечной активности.

Параллельно археолог Рейвен Харви и ее коллеги исследовали европейские археологические находки этого периода. Такие космические изменения, по мнению археологов, могли повлиять на поведение ранних Homo sapiens. В Европе зафиксирован всплеск использования пещер, одежды по фигуре и охры, которую могли применять как примитивную защиту от солнца. Неандертальцы же таких адаптаций почти не демонстрировали.

В случае Лашампской экскурсии исследователи не утверждают, что она непосредственно привела к исчезновению неандертальцев или «революции» Homo sapiens, но отмечают: изменения в окружающей среде могли быть одним из факторов, которые подтолкнули к инновациям в сфере жилья, одежды и символического поведения, способствуя адаптации человека к окружающим изменениям.

Как междисциплинарное исследование, эта работа демонстрирует, что археология и геофизика вместе могут пролить свет на «невидимые» силы прошлого — в частности геомагнитные аномалии.

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Кроме того, ученые экспериментально доказали, что охра действительно способна фильтровать ультрафиолетовое излучение. При этом ее применение задокументировано в материальных памятниках, которые значительно предшествуют Лашампской экскурсии. Это свидетельствует о том, что ранние люди уже тогда имели прагматические навыки.

Напомним, астрономы зафиксировали уникальный далекий объект за пределами орбиты Нептуна — транснептуновый седноид под названием 2023 KQ14, или Аммонит. Это открытие может повлиять на поиски девятой планеты.