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- Наука и IT
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Космос чуть не стер человечество с лица Земли: как предки пережили магнитный коллапс
41 тысячу лет назад магнитное поле Земли почти исчезло. Новое исследование показывает, как это могло повлиять на людей.
Примерно 41 000 лет назад на Земле произошел геофизический феномен, известный как Лашампская экскурсия — кратковременный коллапс магнитного поля планеты. В этот период сила магнитного поля упала ниже 10% от современного уровня, а сама магнитосфера потеряла привычную структуру и разделилась на несколько слабых полюсов.
Об этом сообщило издание The Conversation.
Защитный «щит» вокруг планеты временно потерял эффективность, из-за чего солнечные частицы и ультрафиолетовое излучение проникали глубже в атмосферу.
Геофизики Агнита Мухопадхьяй и Санджа Пановская смоделировали этот период с помощью современного геопространственного моделирования. Исследование показало, что во время этого события полярные сияния могли распространяться в сторону экваториальных широт, даже при обычном уровне солнечной активности.
Параллельно археолог Рейвен Харви и ее коллеги исследовали европейские археологические находки этого периода. Такие космические изменения, по мнению археологов, могли повлиять на поведение ранних Homo sapiens. В Европе зафиксирован всплеск использования пещер, одежды по фигуре и охры, которую могли применять как примитивную защиту от солнца. Неандертальцы же таких адаптаций почти не демонстрировали.
В случае Лашампской экскурсии исследователи не утверждают, что она непосредственно привела к исчезновению неандертальцев или «революции» Homo sapiens, но отмечают: изменения в окружающей среде могли быть одним из факторов, которые подтолкнули к инновациям в сфере жилья, одежды и символического поведения, способствуя адаптации человека к окружающим изменениям.
Как междисциплинарное исследование, эта работа демонстрирует, что археология и геофизика вместе могут пролить свет на «невидимые» силы прошлого — в частности геомагнитные аномалии.
Кроме того, ученые экспериментально доказали, что охра действительно способна фильтровать ультрафиолетовое излучение. При этом ее применение задокументировано в материальных памятниках, которые значительно предшествуют Лашампской экскурсии. Это свидетельствует о том, что ранние люди уже тогда имели прагматические навыки.
Напомним, астрономы зафиксировали уникальный далекий объект за пределами орбиты Нептуна — транснептуновый седноид под названием 2023 KQ14, или Аммонит. Это открытие может повлиять на поиски девятой планеты.