Черная дыра / © NASA

Реклама

Что будет, если черная дыра разразится и когда это может произойти? Ученые дали новый прогноз.

Об этом говорится в материале space со ссылкой на журнал Physical Review Letters.

Новое исследование показывает, что в течение следующих десяти лет астрономы могут стать свидетелями взрыва первичной черной дыры — уникального космического явления, способного полностью изменить наше понимание физики и истории Вселенной.

Реклама

Ученые считают, что такое открытие подтвердит существование «первичных черных дыр», возникших 13,8 млрд. лет назад — почти сразу после Большого взрыва.

Ранее считалось, что подобные взрывы очень редки: одно событие на сотни тысяч лет. Но команда исследователей из Университета Массачусетса (Амгерст, США) представила новую модель, согласно которой такие взрывы могут происходить гораздо чаще — примерно раз в 10 лет.

Эта теория основана на предположении, что черные дыры обладают особым электрическим зарядом, связанным с так называемыми «темными электронами». Если это подтвердится, вероятность наблюдения взрыва резко возрастает.

«Мы не утверждаем, что это обязательно произойдет в этом десятилетии, но есть около 90% шансов», — отметил член команды Майкл Бейкер.

Реклама

Такое явление может дать первые прямые доказательства существования излучения Гокинга — теоретического процесса, предполагающего постепенное испарение черных дыр. В финале этого процесса происходит взрыв, сопровождающийся выбросом всех известных и даже не открытых частиц.

По словам исследователей, если телескопы смогут зафиксировать такой взрыв, это станет не только подтверждением теории Гокинга, но позволит получить «полный каталог» частиц, из которых состоит наша Вселенная.

«Это было бы одно из величайших открытий в истории науки — мы смогли бы переписать физику и понять этапы развития Вселенной заново», — подчеркивают авторы исследования.

Напомним, ученые также предположили, как темная материя может повлечь за собой коллапс планет, образуя миниатюрные черные дыры.