Космос сделал вирусы более эффективными: что показал эксперимент на МКС

МКС / © pixabay.com

Реклама

Вирусы, которые прошли эволюцию в условиях микрогравитации на Международной космической станции и вернулись на Землю, показали повышенную способность атаковать бактерии. Новое исследование демонстрирует: микрогравитация меняет поведение бактерий и фагов, открывая возможности для создания лечений против инфекций, устойчивых к антибиотикам.

Об этом сообщило издание Live Science.

Ученые сравнили кишечную палочку, инфицированную фагом T7, выращенную на МКС и в наземных условиях. Анализ показал, что в космосе цикл инфицирования действительно замедляется — жидкости не перемешиваются, поэтому бактерии и фаги значительно реже сталкиваются. Однако именно это заставило вирусы адаптироваться и стать более результативными в «поимке» бактерий.

Реклама

Геномный анализ подтвердил: и бактерии, и фаги на МКС накопили уникальные мутации, которых не обнаружили в земных образцах. Космические фаги получили изменения, усилившие их инфекционность, тогда как E. coli выработала дополнительные механизмы защиты и выживания в условиях микрогравитации.

По возвращении на Землю адаптированные фаги оказались эффективными против штаммов кишечной палочки, которые обычно вызывают инфекции мочевыводящих путей и считаются устойчивыми к фагу T7. Исследователи назвали это неожиданным открытием.

Бывший астробиолог Европейского космического агентства Никол Кеплин отметила: понимание того, как фаги генетически адаптируются к микрогравитации, может помочь создать более эффективные фаговые терапии против антибиотикорезистентных бактерий.

В то же время ученые отмечают: нужно учитывать стоимость космических экспериментов или поиск способов имитировать микрогравитацию на Земле. Кроме пользы для медицины, эти результаты могут стать важными и для здоровья астронавтов во время длительных миссий — в частности на Луну, Марс или во время долгого пребывания на орбите.

Реклама

Напомним, в новом исследовании ученые определили, как континент выглядит подо льдом — исследователи составили карту Антарктиды с беспрецедентной детализацией ландшафта.