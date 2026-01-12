Кости мамонта с музея оказались не тем, чем считали

Мамонт

Ученые заявили о том, что кости, как считалось, шерстистого мамонта, принадлежали совершенно другому животному.

Об этом сообщает Science Alert.

Две эпифизарные пластинки позвоночника млекопитающего обнаружил в 1951 году археолог Отто Гайст. Их вывили во время экспедиции во внутренние районы Аляски, в доисторическом географическом регионе, известном как Берингия. Гайст предположил, что они принадлежат шерстистому мамонту.

Исследователь передал кости в музей Севера при Университете Аляски, где они хранились более 70 лет.

Однако музей провел радиоуглеродный анализ окаменелостей, который породил больше вопросов, чем ответил.

Выяснилось, что они слишком молоды, чтобы принадлежать шерстистому мамонту: их возраст составляет 2000-3000 лет. Считается, что мамонты вымерли примерно 13 тысяч лет назад, за исключением редких популяций, которые существовали до четырех тысяч лет назад.

Эксперты сошлись во мнении, что идентифицировать образцы только по внешнему виду невозможно: для установления истинной идентичности образцов необходима древняя ДНК.

