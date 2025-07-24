Коты и собаки становятся похожими друг на друга: исследование объяснило почему

Коты и собаки становятся похожими / © Associated Press

Реклама

Новое исследование, проведенное биологом Эбби Грейс Дрейк вместе с коллегами, выявило неожиданное сходство во внешности кошек и собак. Ученые просканировали 1810 черепов домашних и диких представителей этих видов и заметили: у домашних животных разных видов все чаще повторяются одинаковые черты — в частности форма черепа и строение морды.

Об этом сообщило издание Petlink.

Это явление исследователи назвали конвергентной эволюцией — когда животные, не имеющие близких родственных связей, приобретают сходную внешность из-за одинакового влияния среды. В случае с котами и собаками таким фактором является человек. Именно мы формируем облик животных, отдавая предпочтение определенным чертам — большим глазам, плоским мордочкам и коротким носам.

Реклама

Ученые объясняют: эти черты вызывают у людей симпатию, потому что напоминают лица младенцев. Это стимулирует инстинкты заботы, поэтому «детские» черты становятся объектом селекции. Однако привлекательная внешность часто связана с тяжелыми проблемами со здоровьем.

В природе черепа кошек имеют значительное разнообразие — например, от льва до ягуара. Среди диких собак наоборот — форма черепа довольно стабильна. Но под влиянием селекции появляются коты с чертами XL bully и собаки, похожие на котов. Так возникают крайности: от слишком вытянутых до неестественно плоских морд.

В 2024 году британский Комитет по защите животных подтвердил в докладе: селекция, ориентированная на внешность, наносит вред здоровью. Плоские морды, которые кажутся милыми, могут вызвать проблемы с дыханием, аномалии развития черепа, сложности во время родов и даже неврологические нарушения.

Исследователи призывают остановить разведение пород с тяжелыми наследственными болезнями. Они подчеркивают: обществу стоит пересмотреть представления о красоте и поставить на первое место здоровье животных.

Реклама

Напомним, ученые выяснили, сколько у Земли на самом деле спутников. В то же время исследователи сообщили, что звезды в центре Млечного Пути могут быть почти бессмертными.