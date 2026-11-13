Кошки мяукают чаще в присутствии людей — как выяснили учёные / © pexels.com

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Кошки гораздо чаще мяукают в присутствии людей, особенно когда не могут самостоятельно достать то, что хотят. Исследователи заметили, что в таких ситуациях животные также смотрят на человека и на предмет, который пытаются получить.

Об этом сообщает издание Infobae со ссылкой на исследование, опубликованное в научном журнале Animal Behaviour.

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Почему кошки чаще мяукают, когда рядом находятся люди

Учёные из Университета Сан-Паулу в Бразилии провели эксперимент с участием 38 домашних кошек. Для исследования отобрали животных, владельцы которых ранее сообщали об их частом мяуканье в ситуациях, связанных с едой.

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Перед каждым котом ставили пластиковую коробку с отверстиями, внутри которой находились его любимые лакомства. Животные могли видеть еду и чувствовать её запах, однако самостоятельно достать лакомства не могли.

Исследователи наблюдали за поведением кошек в двух условиях. Сначала рядом с животным находился человек, который уделял ему внимание, а в другом случае кошка оставалась одна. Каждый сценарий длился одну минуту. Эксперимент проводили дома, чтобы животные находились в привычной для них среде.

Результаты показали существенную разницу. В присутствии людей учёные зафиксировали 86 мяуканий, тогда как в их отсутствие — всего 20. По результатам анализа вероятность мяуканья была более чем в 16 раз выше, когда рядом находился человек.

В то же время кошки использовали не только голосовые сигналы. Во многих случаях они смотрели на человека, а затем переводили взгляд на коробку с едой.

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Учёные называют такое поведение мультимодальной коммуникацией — сочетанием нескольких способов передачи информации. По их мнению, мяуканье в сочетании с взглядом может помогать животным привлекать внимание к недоступному предмету.

Когда человека рядом не было, поведение кошек менялось. Они дольше оставались неподвижными и чаще смотрели в сторону двери.

Как кошки научились общаться с людьми

Исследователи предполагают, что особенности кошачьего мяуканья могут быть связаны с длительным сосуществованием с людьми.

Взрослые кошки сравнительно редко используют мяуканье для общения между собой. Зато котята активно издают такие звуки, чтобы привлечь внимание матери. Кроме того, дикие сородичи домашних кошек мяукают реже.

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Эти наблюдения согласуются с предположением о том, что одомашнивание могло повлиять на развитие голосовых сигналов, с помощью которых кошки взаимодействуют с людьми.

Учёные также объясняют, что животные могут усваивать связь между собственным поведением и реакцией хозяина. Например, если после мяуканья человек даёт еду, открывает дверь или уделяет внимание, кот может повторять такое поведение в подобных ситуациях.

В то же время исследование не доказывает, что кошки осознанно понимают способность человека помочь им или что каждое мяуканье является целенаправленной просьбой.

Авторы также обратили внимание на ограничения эксперимента. В нём приняли участие лишь 38 кошек, которых владельцы уже считали достаточно громкими в ситуациях, связанных с едой. Поэтому полученные результаты необязательно применимы ко всем домашним кошкам.

В будущем исследователи планируют более подробно изучить особенности кошачьего мяуканья, в частности его продолжительность, частоту и тональность в различных ситуациях.

На данный момент результаты эксперимента показывают, что присутствие человека существенно влияет на поведение кошек, когда они не могут получить желаемое.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему кошки часто спят, свернувшись калачиком и спрятав нос под хвостом.

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