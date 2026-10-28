"Кожаные" яйца динозавров: сенсационная находка в Китае удивила учёных

Яйца динозавров

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Палеонтологи обнаружили в Китае уникальное яйцо динозавра возрастом около 190 миллионов лет, внутри которого сохранился эмбрион. Его скорлупа была настолько тонкой и мягкой, что по своим свойствам напоминала кожу, а основную часть оболочки составляли защитные мембраны, а не твёрдые минеральные вещества.

Об этом сообщает издание The Daily Galaxy.

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Окаменелость была обнаружена ещё в 2008 году недалеко от города Луфэн в китайской провинции Юньнань. Однако её исследование потребовало много времени. Только с помощью современного сканирования учёные смогли детально изучить внутреннее строение яйца, не повредив его.

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Образец получил название Dawa bianxingdan — «деформированное яйцо Дава». Его возраст составляет примерно 190 миллионов лет, что делает эту находку самым древним хорошо сохранившимся яйцом динозавра с эмбрионом внутри.

Больше всего исследователей удивило строение скорлупы. В отличие от куриных яиц, прочность которых обеспечивает толстый слой карбоната кальция, в китайской окаменелости минеральный слой был чрезвычайно тонким и содержал лишь небольшое количество минерализованных структур.

Основную толщину оболочки составляли мягкие защитные мембраны. Именно поэтому яйцо могло легко деформироваться, а его скорлупа по своим свойствам напоминала кожу.

Что обнаружили внутри яйца

С помощью микрокомпьютерной томографии группа учёных под руководством Ди Чжиюна из Хэбэйского университета получила трёхмерные изображения внутренней структуры окаменелости.

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Внутри обнаружили крошечные кости эмбриона, принадлежавшего к базальным завроподоморфам — ранним представителям группы динозавров, от которой впоследствии произошли гигантские длинношеие виды, в частности диплодоки и брахиозавры.

Эти ранние динозавры были значительно меньше своих более поздних сородичей. Многие из них передвигались на двух ногах и относились к числу распространённых травоядных животных раннего юрского периода.

Эта находка имеет особое значение, поскольку позволяет изучать не только кости взрослых динозавров, но и условия развития их эмбрионов, а также особенности размножения.

Какое значение этой уникальной находки

Ранее палеонтологи предполагали, что древнейшие динозавры откладывали яйца, оболочка которых почти полностью состояла из мягких мембран и вообще не содержала минерального слоя. Позже у многих групп сформировалась твёрдая скорлупа, укреплённая минералами.

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Яйцо из Луфена демонстрирует промежуточный этап этого процесса: его оболочка уже содержала минеральные компоненты, однако они ещё не образовывали прочного сплошного слоя. Это самое древнее из известных свидетельств такой степени минерализации яиц динозавров.

Это открытие также помогает объяснить, почему в районе Луфена находили многочисленные кости динозавров и их эмбрионов, но почти не обнаруживали целых яиц. Тонкая минеральная оболочка могла легко разрушаться или растворяться во время длительного пребывания в почве, а мягкие мембраны плохо сохранялись в процессе окаменения.

По этой причине значительная часть ранних яиц динозавров могла просто не дойти до наших дней.

Исходя из особенностей находки, исследователи предложили новое семейство ископаемых яиц — Bianxingdanidae — и новый род Bianxingdan. Их название связано с характерной деформированной формой оболочки.

Ископаемые яйца классифицируют отдельно от самих динозавров, ведь их скорлупы и скелеты родительских животных редко находят вместе. Поэтому даже при условии, что учёные смогли определить группу, к которой принадлежал эмбрион, яйцо получило собственную научную классификацию.

Исследователи полагают, что эта окаменелость поможет более точно воссоздать ранние этапы эволюции репродуктивной системы динозавров. Она свидетельствует о том, что переход от мягких оболочек к твёрдой минерализованной скорлупе был более сложным и постепенным, чем предполагалось ранее.

Напомним, около 70 миллионов лет назад на территории современной Монголии обитал один из самых удивительных динозавров — теризинозавр. Несмотря на угрожающий вид, этот гигант был травоядным, а его когти, длина которых достигала примерно метра, вероятно, предназначались вовсе не для охоты.

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