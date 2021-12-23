"Красота, воплощенная в звук": в Украине стартуют продажи наушников Huawei FreeBuds Lipstick

Подразделение Huawei Consumer Business Group в Украине анонсирует старт продаж наушников Huawei FreeBuds Lipstick. Они обладают потрясающим дизайном и поддерживают аудиоинновации для воспроизведения качественного звука. Новинка уже появилась в точках продаж в Украине.

Роскошный дизайн

Уникальный дизайн кейса Huawei FreeBuds Lipstick разработан в Парижском центре эстетических исследований Huawei. Он имеет элегантные закругленные формы, гармоничные линии черного и золотого цвета, воспроизводящие дизайн классической губной помады. Изготовлен из нержавеющей стали кейс, имеет гладкую полированную поверхность и магнитную конструкцию. Во время открывания он издает звук, похожий на футляры премиальных помад. Положительных эмоций при распаковке устройства добавит ароматизированная подарочная коробка.

Huawei FreeBuds Lipstick обладают эргономичной конструкцией открытого типа и обеспечивают максимальный комфорт.

Высококачественное аудио

Кроме изысканного дизайна Huawei FreeBuds Lipstick отличаются сверхточным и иммерсивным звучанием. Наушники оснащены динамическим драйвером и увеличенной диафрагмой с 40 кГц диапазоном частот, что усиливает средние и высокие частоты и обеспечивает воспроизведение мощных басов.

Особенностью Huawei FreeBuds Lipstick является адаптивный алгоритм AEM EQ. Эта функция автоматически определяет форму слухового канала и условия ношения наушников, чтобы воспроизводить соответствующие настройки эквалайзера. В приложении Huawei AI Life пользователям доступны три режима эквалайзера – сбалансированный, усиление басов, усиление высоких частот.

Смарт-подключение между устройствами

Huawei FreeBuds Lipstick подключаются к любым гаджетам на операционных системах Android, Harmony OS и iOS через Bluetooth. Также они легко подключаются к двум устройствам одновременно – смартфонам, планшетам или ПК – через поп-ап окно. Управление настройками удобно в приложении Huawei AI Life.

Кроме того, наушники Huawei FreeBuds Lipstick поддерживают опцию записи звука с частотой дискретизации до 48 кГц, которая активируется при включении режима Surroundings Mode в приложении Huawei AI Life. Эта функция помогает записать аудио во время съемок видео и передает окружающие звуки в хорошем качестве.

Среди других преимуществ Huawei FreeBuds Lipstick – поддержка активного шумоподавления, увеличенное время автономной работы и мощный аккумулятор. Наушники способны воспроизводить музыку в течение 4 часов (при полной зарядке) или в течение 22 часов с заряженным кейсом.

С 16 декабря начались продажи Huawei FreeBuds Lipstick в Украине. Рекомендованная цена новинки – 6 999 грн.