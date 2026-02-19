Красная вода из-под льда: скрывающая Кровавый водопад Антарктиды

Кровавый водопад. Фото: National Science Foundation/Peter Rejcek

Антарктические исследователи выяснили механизм внезапных выбросов ржаво-красной воды у Кровавого водопада. Оказалось, что появление потока связано с проседанием поверхности ледника Тейлора (Taylor Glacier) и изменениями давления глубоко под льдом.

Об этом сообщило издание earth.com.

Речь идет о природном явлении в Сухих долинах Мак-Мердо, где периодически из-под льда вырывается соленый рассол. В сентябре 2018 года трекер на леднике зафиксировал просадку поверхности именно в момент, когда камера зафиксировала очередной выброс.

Геолог Питер Т. Доран из Университета штата Луизиана (LSU) сопоставил эти данные и пришел к выводу, что красный поток является сигналом кратковременного дренажа. В течение нескольких недель поверхность льда опускалась, а затем частично восстанавливалась, что указывает на импульсный сброс рассола под давлением.

Что происходит под ледником

Под толщей льда скапливается соленая вода. Когда давление растет, система не может удерживать его безгранично. Вес и медленное ползучее перемещение ледника проталкивают рассол в трещины, откуда он вырывается наружу внезапными импульсами. Предугадать такие выбросы сложно, ведь даже незначительные изменения давления или блокировка каналов могут задержать их на месяцы.

Соль снижает температуру замерзания, поэтому рассол остается жидким даже при экстремальном холоде. На протяжении сотен и тысяч лет повторная заморозка концентрирует соли, поддерживая движение жидкости через лед. Химический состав этой смеси дает подсказки о горных породах и отложениях под ледником Тейлора.

Почему вода красная

Ржавый оттенок появляется через железо. Когда рассол выходит на поверхность и контактирует с воздухом, начинается окисление: железо реагирует с кислородом и в считанные минуты приобретает красный цвет. Именно это быстрое изменение позволяет фиксировать каждый новый выброс.

Красный поток впервые был зафиксирован в 1911 году. В настоящее время участок находится под охраной в соответствии с природоохранным планом Антарктики.

Ежедневные снимки с камер вблизи озера Бонни показали новую окраску от 19 сентября 2018 года и его площадь постепенно увеличивалась. Одновременно термистор на глубине зафиксировал понижение температуры. Авторы отчета отметили, что совпадение трех независимых наборов данных дало согласованный сигнал подледникового дренажа.

Во время происшествия поверхность ледника просела примерно на 1,5 сантиметра (0,6 дюйма), а скорость движения уменьшилась почти на 10%. Стекание воды снижает давление у основания, поэтому лед сильнее прижимается к породе и двигается медленнее.

Воздействие на озеро и микробную жизнь

На глубине около 18 метров вода в озере охладилась до 1,5 °C. Плотный рассол мог проникнуть в озеро на уровне, где его густота равна плотности окружающей воды, после чего распространиться горизонтально. Это нарушило стабильную стратификацию и могло изменить распределение питательных веществ.

В Сухих долинах жизнь сосредоточена в ограниченных полосах, поэтому даже незначительные изменения могут влиять на распределение энергии и ресурсов.

Воздушные сенсоры и лидопроницаемый радар зафиксировали глубокие каналы соленой воды под долиной. По оценкам геологов, резервуар рассола изолирован подо льдом уже от трех до пяти миллионов лет.

В этой среде выживают микроорганизмы, использующие соединения железа и серы вместо кислорода. Из-за уникальности экосистемы доступ к участку строго регламентирован, чтобы избежать загрязнения.

Что это значит

Кровавый водопад сейчас рассматривают как естественный механизм сброса давления, сочетающий лед, скальное основание и озеро в единую систему. В следующих полевых сезонах исследователи планируют расширить сеть датчиков, чтобы выяснить, влияют ли климатические изменения на частоту подледниковых выбросов и динамику движения рассола.

Напомним, международная группа исследователей проанализировала поведение более 3000 так называемых «пульсирующих» ледников , способных ускоряться от медленного ползания до 60 метров в день за считанные недели, что создает смертельную угрозу для горных регионов.