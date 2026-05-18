"Красные флажки" опасных утечек вирусов: ученые предупредили о новых пандемиях родом из лабораторий

Ученые заявили о тревожной закономерности в истоках опасных вирусов из лабораторий и предупредили, что мир может столкнуться с новыми масштабными эпидемиями, если правительства не усилят контроль за биобезопасностью.

Исследование провела международная группа ученых под руководством Сандхьи Дхаван из Mahidol Oxford Tropical Medicine Research Unit в Таиланде, сообщает dailymail.

Авторы проанализировали семь крупных лабораторных инцидентов, произошедших в мире с 1955 по 2019 год, и пришли к выводу, что все они имели похожие «красные флажки».

Среди основных признаков — непонятное раннее распространение болезни без очевидного источника среди животных, задержки с официальными сообщениями и вспышки вблизи лабораторий, где работали с опасными патогенами.

По оценкам исследователей, лабораторные инциденты за последние десятилетия привели к более чем 1,1 млн заражений и более 700 тыс. смертей в мире.

«Вопрос не в том, произойдет ли новая утечка патогена, а в том, какой именно вирус вырвется наружу и будет ли мир готов сдержать последствия», — подчеркнули авторы работы.

Новые заявления прозвучали на фоне очередной волны дискуссий о происхождении COVID-19. Бывший сотрудник ЦРУ Джеймс Эрдман во время слушаний в Сенате США заявил, что американская разведка в 2021 году якобы склонялась к версии утечки вируса из лаборатории в китайском Ухане.

По его словам, после этого доктор Энтони Фаучи якобы повлиял на смену позиции спецслужб. ЦРУ официально эти обвинения пока не комментировало.

Хотя авторы нового исследования не анализировали непосредственно происхождение COVID-19, канадский иммунолог Джессика Роуз заявила, что коронавирус имел несколько «нетипичных характеристик», которые, по ее мнению, могут совпадать с признаками лабораторного происхождения.

В то же время в научном сообществе эти утверждения остаются противоречивыми, а окончательных доказательств искусственного создания COVID-19 до сих пор нет.

В исследовании также упоминаются другие известные лабораторные инциденты, среди которых:

утечка полиовируса в Калифорнии в 1955 году;

вспышка «русского гриппа» H1N1 в 1977 году;

авария с сибирской язвой на советском военном объекте в Свердловске;

лабораторные заражения SARS в Сингапуре, Тайване и Китае;

утечка бруцеллезных бактерий на заводе в китайском Ланьчжоу в 2019 году.

Исследователи отметили, что умолчание информации, задержки с реакцией и распространение дезинформации каждый раз лишь ухудшали последствия вспышек и подрывали доверие людей к системе здравоохранения.

Ученые призвали правительства мира усилить стандарты биобезопасности и обеспечить прозрачное расследование любых подозрительных вспышек инфекций во избежание нового глобального кризиса.

