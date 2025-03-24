Красные вспышки над Гималаями – ученые раскрыли природу загадочного явления

Чрезвычайное световое шоу состоялось в ночь на 19 мая 2022 года у озера Пумойонкуо в Тибете. Астрофотографы Ангела Ан и Шучанг Донг зафиксировали более 100 красных вспышек.

Масштабное световое явление, впервые зафиксированное над Гималаями в мае 2022 года, наконец получило научное объяснение. Исследование, проведенное командой под руководством профессора Гаопенга Лу из Университета науки и технологий Китая, раскрыло механизм появления так называемых "red sprite" — редких красных молний, вспыхивающих высоко в атмосфере.

Как сообщает phys.org, ученые связывают эти вспышки со сверхмощными положительными молниями, которые избивали из облаков в землю во время масштабной конвективной бури.

Анализ электрических разрядов показал, что именно они создали условия для формирования sprite-молний, появляющиеся в верхних слоях атмосферы. Это подтверждает способность гроз над Гималаями рождать одни из самых сложных электрических явлений на планете.

Чрезвычайное световое шоу состоялось в ночь на 19 мая 2022 года у озера Пумойонкуо в Тибете. Астрофотографы Ангела Ан и Шучанг Донг зафиксировали более 100 красных вспышек – наибольшее количество такого типа, когда-либо зарегистрированное в Южной Азии. Ученые описали результаты своего анализа в журнале Advances in Atmospheric Sciences, отметив, что эти грозы были очень энергичными и масштабными.

В отличие от привычных молний, red sprite возникают в мезосфере на высоте от 50 до 90 км. Они формируются в результате мощного положительного удара молнии, который устремляет электрическую энергию вверх, возбуждая молекулы азота и создавая яркое красное свечение. Весь процесс длится всего несколько миллисекунд, что делает такие явления сложными для исследования.

Хотя sprite-молнии давно известны на территории Северной Америки и Европы, над Гималаями они до сих пор оставались почти неизученными. Для анализа учёные объединили спутниковые данные с новым методом синхронизации видео с реальным положением звезд, что позволило точно сопоставить момент вспышки с конкретной грозовой активностью.

Результаты подтвердили, что красные молнии были порождены гигантской бурей, простиравшейся от равнин Ганга до Тибетского нагорья. По интенсивности электрических разрядов эта гроза не уступала легендарным бурям на Великих равнинах США – регионе, который считается эпицентром подобной активности.