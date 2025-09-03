Красочные астероиды: ученые раскрыли, почему "космические камни" имеют разный цвет

Астероид Бенну / © Associated Press

Новые исследования астероида Бенну объясняют, почему некоторые космические объекты смотрятся красными, синими или серыми. Хотя астероиды – это удивительные окна в историю космоса, они обычно выглядят довольно однотонно, тускло. Однако, при взгляде через телескоп с расстояния миллионов километров, они могут иметь разные оттенки.

Об этом пишет Popular Science.

Загадка космических цветов

Астероиды Итокава, Рюгу и Бенну, из которых были взяты образцы во время исторических миссий космических агентств Японии (JAXA) и США (NASA), оказались схожими по своему составу. Они состоят преимущественно из углерода и космического мусора. Теоретически они должны отражать свет одинаково, но это не так. Например, Рюгу выглядит несколько красным, тогда как у Бенны синеватый оттенок.

Ученая Мишель Томпсон из Университета Пердью, изучающая образцы Бенну, задала себе вопрос: «Почему их спектры отличаются, если они имеют одинаковые минералы?». Вместе со своей командой она предположила, что разница в цвете может быть связана с космическим выветриванием, по-разному влияющим на эти объекты. Однако анализ образцов показал, что это не так. На самом деле, астероиды очень схожи с тем, как они реагируют на космическое выветривание.

Оказалось, что разгадка этой «красочной» тайны, вероятно, связана с возрастом. Состоящие из мусора астероиды, такие как Рюгу и Бенну, имеют свои собственные физиологические циклы, которые медленно изменяют поверхностные отложения. Поверхность Рюгу подвергалась влиянию суровых космических условий лишь на протяжении нескольких тыщ лет, тогда как поверхность Бенна — на протяжении десятков тыщ лет.

"Вместо того, чтобы рассматривать две разные траектории того, как этот процесс действует на эти тела, мы видим две разные точки в одном цикле", - пояснила Томпсон. «Их „цвета“ изменяются, а значит, их спектральные свойства изменяются в зависимости от возраста поверхностного воздействия».

Астероиды как «межзвездные капсулы времени»

Помимо изучения цветового спектра образцы из астероида Бенну позволили исследователям изучить содержание органических молекул. Ранее в этом году ученые объявили об обнаружении фосфатов в образце Бенну. Эти специальные типы солей являются центральными компонентами метаболизма и ДНК живого организма. Хотя это еще не подтверждено, многие эксперты считают, что жизнь на Земле возникла благодаря прибытию астероида, содержавшего эти и другие эволюционные «строительные блоки». В этом смысле Томпсон сравнивает Бенну и другие космические объекты с межзвездными капсулами времени.

«Астероиды – это реликвии ранней Солнечной системы… изучая органические молекулы из Бенну, мы получаем понимание того, какие виды молекул могли стать семенами для жизни на ранней Земле», – отмечает издание.

Напомним, астероид Бенну стал настоящей "капсулой времени". Ученые обнаружили в его образцах частицы межзвездной пыли , возраст которых старше Солнца.