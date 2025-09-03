- Дата публикации
Красочные астероиды: ученые раскрыли, почему "космические камни" имеют разный цвет
Новое исследование астероида Бенну, образцы которого были доставлены на Землю, объясняет почему некоторые космические объекты выглядят красными, синими или серыми.
Новые исследования астероида Бенну объясняют, почему некоторые космические объекты смотрятся красными, синими или серыми. Хотя астероиды – это удивительные окна в историю космоса, они обычно выглядят довольно однотонно, тускло. Однако, при взгляде через телескоп с расстояния миллионов километров, они могут иметь разные оттенки.
Об этом пишет Popular Science.
Загадка космических цветов
Астероиды Итокава, Рюгу и Бенну, из которых были взяты образцы во время исторических миссий космических агентств Японии (JAXA) и США (NASA), оказались схожими по своему составу. Они состоят преимущественно из углерода и космического мусора. Теоретически они должны отражать свет одинаково, но это не так. Например, Рюгу выглядит несколько красным, тогда как у Бенны синеватый оттенок.
Ученая Мишель Томпсон из Университета Пердью, изучающая образцы Бенну, задала себе вопрос: «Почему их спектры отличаются, если они имеют одинаковые минералы?». Вместе со своей командой она предположила, что разница в цвете может быть связана с космическим выветриванием, по-разному влияющим на эти объекты. Однако анализ образцов показал, что это не так. На самом деле, астероиды очень схожи с тем, как они реагируют на космическое выветривание.
Оказалось, что разгадка этой «красочной» тайны, вероятно, связана с возрастом. Состоящие из мусора астероиды, такие как Рюгу и Бенну, имеют свои собственные физиологические циклы, которые медленно изменяют поверхностные отложения. Поверхность Рюгу подвергалась влиянию суровых космических условий лишь на протяжении нескольких тыщ лет, тогда как поверхность Бенна — на протяжении десятков тыщ лет.
"Вместо того, чтобы рассматривать две разные траектории того, как этот процесс действует на эти тела, мы видим две разные точки в одном цикле", - пояснила Томпсон. «Их „цвета“ изменяются, а значит, их спектральные свойства изменяются в зависимости от возраста поверхностного воздействия».
Астероиды как «межзвездные капсулы времени»
Помимо изучения цветового спектра образцы из астероида Бенну позволили исследователям изучить содержание органических молекул. Ранее в этом году ученые объявили об обнаружении фосфатов в образце Бенну. Эти специальные типы солей являются центральными компонентами метаболизма и ДНК живого организма. Хотя это еще не подтверждено, многие эксперты считают, что жизнь на Земле возникла благодаря прибытию астероида, содержавшего эти и другие эволюционные «строительные блоки». В этом смысле Томпсон сравнивает Бенну и другие космические объекты с межзвездными капсулами времени.
«Астероиды – это реликвии ранней Солнечной системы… изучая органические молекулы из Бенну, мы получаем понимание того, какие виды молекул могли стать семенами для жизни на ранней Земле», – отмечает издание.
Напомним, астероид Бенну стал настоящей "капсулой времени". Ученые обнаружили в его образцах частицы межзвездной пыли , возраст которых старше Солнца.