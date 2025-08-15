Крестный отец ИИ назвал единственный способ избежать уничтожения человечества

Искусственный интеллект / © Pixabay

Реклама

Доктор Джеффри Гинтон, которого называют «крестным отцом» искусственного интеллекта назвал единственный способ спасти человечество от потенциального уничтожения. По его словам, более могущественный и умный должен иметь встроенные «материнские инстинкты».

Об этом он сказал в своем выступлении на отраслевой конференции Ai4 в Лас-Вегасе, передает Unilad.

Учитывая значительный рост возможностей искусственного интеллекта в последние годы, все больше людей призывают к разработке систем контроля, которые могут помочь предотвратить будущий вред человечеству.

Реклама

Доктор Гинтон считает, что искусственный интеллект должен иметь встроенные «материнские инстинкты», учитывая, что он становится мощнее и умнее человечества.

Он отметил, что матери имеют инстинкты и социальное давление, чтобы заботиться о своих детях, и нечто подобное, возможно, придется внедрить в эту новую технологию.

«Правильная модель — это единственная модель, которую мы имеем, где более умная вещь контролируется менее умной, а именно мать, которой контролируется ее ребенок. Нам нужны матери с искусственным интеллектом, а не ассистенты с искусственным интеллектом. Ассистент — это тот, кого можно освободить. К счастью, вы не можете освободить свою мать», — подчеркнул ученый.

Однако он признал, что пока непонятно, как этого можно достичь или насколько успешным это будет на практике.

Реклама

Ранее доктор Гинтон оценивал 10-процентную вероятность того, что технология искусственного интеллекта приведет к вымиранию человеческой расы, но теперь он оценивает эту цифру как «от 10 до 20 процентов».

Кто такой Джеффри Гинтон

Джеффри Гинтон получил звание «крестного отца искусственного интеллекта» благодаря собственной новаторской работе по разработке искусственных нейронных сетей, которые считаются ключевыми для машинного обучения.

Он уволился со своей должности в Google вскоре после того, как группа из 1000 ведущих технических экспертов и исследователей подписала открытое письмо с призывом приостановить все разработки искусственного интеллекта минимум на шесть месяцев, чтобы помочь остановить «серьезные риски для общества и человечества».

Напомним, модели искусственного интеллекта ведущих компаний, в частности OpenAI, Google, xAI и Anthropic, обнаружили поведение, которое противоречит базовым этическим принципам робототехники.Во время симуляций, в которых модели пытались избежать отключения, некоторые из них прибегли к шантажу и угрозам пользователям.