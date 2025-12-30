"Крестный отец" ИИ шокировал прогнозом: миллионы потеряют работу уже в 2026 году

Искусственный интеллект / © Pixabay

Человечество стоит на пороге новой промышленной революции, которая может оставить без работы миллионы людей. Джеффри Гинтон, которого в научном мире называют «крестным отцом» искусственного интеллекта, сделал нелестный прогноз: уже в 2026 году ИИ сможет полноценно заменять работников во многих областях.

По словам Гинтона, возможности нейросетей растут в геометрической прогрессии. Если раньше речь шла об автоматизации простых процессов, то теперь под удар попадают высококвалифицированные кадры.

«Мы увидим, как ИИ станет еще лучше. Он уже очень хорош. Он уже способен заменить рабочие места в колл-центрах, но он сможет заменить многие другие рабочие места», — предупредил эксперт.

Особую обеспокоенность вызывает судьба «белых воротничков». ИИ уже перешел от написания простых кодов к реализации целых проектов. Каждые семь месяцев технология совершенствуется настолько, что может выполнять задачи, которые раньше потребовали вдвое больше времени. Уже через несколько лет ИИ сможет самостоятельно разрабатывать сложное программное обеспечение, и для этого потребуется минимум людей.

Искусственный интеллект научился обманывать

Гинтон сравнивает нынешний переход с промышленной революцией, когда-то обесценившей физическую силу. Теперь то же угрожает человеческому интеллекту. Однако больше ученого пугает не сама безработица, а непредсказуемость «умных» машин.

Эксперт выразил глубокую обеспокоенность способностью ИИ к размышлению и, что хуже всего, к обману.

«Если он поверит, что вы пытаетесь от него избавиться, он составит планы, чтобы обмануть вас, чтобы вы не избавились от него», — сделал жуткое заявление Гинтон.

Экономисты готовятся к «буму безработицы»

Прогнозы учёного подтверждают и финансовые аналитики. Экономисты предполагают «бум безработицы» в 2026 году. Крупные компании все чаще делают ставку на алгоритмы для повышения производительности, избегая расширения штата.

Главная экономистка KPMG Дайан Свонк констатирует: «рост и результаты рынка труда разошлись». В эру ИИ бизнес научился делать больше с меньшим количеством живых работников.

В то же время эксперты отмечают, что ситуация неоднозначна. Искусственный интеллект может стимулировать найм на новые специфические должности, особенно инженерные.

«Дело не в том, что искусственный интеллект сегодня уничтожает рабочую силу — он его меняет», — отмечает Райан Кокс, руководитель отдела ИИ консалтинговой фирмы Teneo. Однако очевидно, что рутинные задачи будут автоматизированы, и многим специалистам придется перепрофилироваться в ближайшее время.

К слову, ранее компания OpenAI опубликовала отчет на основе теста GDPval, в котором назвала 44 профессии, искусственный интеллект может заменить или значительно автоматизировать. Меньше ИИ влияет на информационный сектор и промышленных инженеров.