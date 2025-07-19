Креветка взобралась на дерево и осталась там жить: удивительное открытие

Креветка / © Pixabay

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Высокогорные джунгли гор Циклопа на острове Папуа — это территория, требующая незаурядной выносливости. Ученые, которые решаются отправиться туда, сталкиваются с суровыми вызовами: от экстремальной жары и землетрясений до малярии и пиявок, которые присасываются к глазам. Но даже среди всех этих опасностей случаются уникальные открытия — в частности, древесная креветка, обнаруженная в 2023 году.

Об этом пишет IFLScience.

Во время экспедиции исследователи наткнулись на совершенно новый род креветок, который поразил научное сообщество. Их появление в горных лесах, на значительном расстоянии от побережья, стало неожиданным открытием.

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«Мы были откровенно шокированы, когда обнаружили эту креветку в самом сердце леса. Это поразительное отклонение от типичной прибрежной экосистемы для таких животных», — рассказал доктор Леонидас-Романос Давраноглу, ведущий энтомолог экспедиции.

По мнению ученых, уникальные климатические условия гор — в частности высокая влажность, обусловленная частыми осадками — позволили этим ракообразным приспособиться к жизни вне воды.

В отличие от обычных креветок, которые дышат жабрами в водной среде, этот новый род, очевидно, развил способность выживать на суше, возможно благодаря постоянной влажности окружающей среды.

Впрочем, это открытие — не единственное, что принесла экспедиция. Ученым также удалось зафиксировать на камеры-ловушки длинноголовую ехидну Аттенборо (Zaglossus attenboroughi) — вид, который считался исчезнувшим с 1960-х годов. Это редкое млекопитающее было названо в честь известного натуралиста сэра Дэвида Аттенборо.

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Однако путешествие не прошло без приключений: Давраноглу сломал руку в двух местах, другой участник заболел малярией, а еще у одного была пиявка в глазу, которую смогли извлечь только в больнице после полутора дней дискомфорта.

Но несмотря на испытания, исследователи сохранили восхищение удивительной средой гор Циклопа.

«Хотя некоторые назвали бы Циклопы „Зеленой адской зоной“, я считаю этот ландшафт волшебным — одновременно завораживающим и опасным, будто со страниц Толкина. В таких условиях командная поддержка была невероятной. Вечером мы делились историями у костра, среди ночных звуков лягушек — хрюков и чириканья, раздававшихся из темноты», — поделился руководитель экспедиции доктор Джеймс Кемптон из Оксфордского университета.

Горы Циклопа — таинственные, суровые, но бесконечно щедрые на открытия. И именно такие места доказывают: самые большие научные сенсации часто скрываются там, где меньше всего их ожидаешь.

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