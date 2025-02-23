Крокодилам грозит вымирание: ученые назвали неожиданную причину

Глобальное потепление повышает температуру тела австралийских крокодилов, заставляя их меньше времени проводить под водой и чаще охлаждаться.

Новое исследование показало, что изменение климата испытывает предел возможностей выживания крокодилов. В Австралии гребнистые крокодилы (Crocodylus porosus) уже страдают из-за глобального потепления, которое может быстро привести к их вымиранию.

Об этом пишет Live Science.

Как и большинство рептилий, крокодилы являются холоднокровными животными. Это означает, что температура их тела определяется внешней средой, а не внутренними процессами, как это происходит у теплокровных (людей, птиц и млекопитающих).

Когда крокодилам нужно согреться, они лежат на солнце. А когда им жарко, они могут лежать в тени на суше или нежиться на поверхности прохладных водоемов. Но потепление климата повысило температуру тела этих крокодилов, что, в свою очередь, похоже, изменило их поведение.

Ученые установили, что за последние 15 лет средняя температура тела крокодилов увеличилась на небольшую, но существенную величину. Кроме того, увеличилось суммарное время, когда температура тела крокодилов фиксировалась на своем критическом пределе — 32 градуса по Цельсию.

Предыдущие исследования крокодилов в неволе показали, что повышение температуры тела крокодилов до критического значения в 32℃ или выше приводит к снижению эффективности плавания и ныряния. Когда тела этих хищников становятся слишком горячими, они снижают свою активность, чтобы быстрее охладиться.

"У более горячего крокодила более высокий метаболизм, то есть организм быстрее сжигает кислород. Лабораторные исследования показали, что в такой ситуации крокодилы не могут надолго задерживать дыхание под водой, а потом намного дольше восстанавливаются на поверхности", – рассказала докторант из Университета Квинсленда и ведущий автор исследования Кейтлин Бархэм.

Исследование опирается на данные собранные в период с 2008 по 2023 год. Ученые фиксировали температуру тела 203 гребнистых крокодилов и изучали их поведение в заповеднике Стива Ирвина в Квинсленде с помощью специальных трекеров, имплантированных под кожу животных.

За период исследования ученые провели около 6,5 миллионов измерений температуры. Верхний порог температур за 15 лет вырос более чем на пол градуса, а у 135 наблюдаемых хищников температура тела хотя бы один раз превысила критический показатель 32℃.

Самые высокие температуры тела у крокодилов были связаны с периодами Эль-Ниньо, во время которых необычно теплые тихоокеанские течения приводили к жарким, сухим периодам на суше. Считается, что частота, интенсивность и длительность этих периодов увеличивается в результате изменения климата.

Ученые предполагают, что увеличение периодов аномальной жары и повышение температуры тела у крокодилов может снизить их способность охотиться, так как обычная их тактика состоит в том, чтобы надолго погружаться под воду, устраивая засаду на потенциальную добычу. Недостаточное питание в свою очередь может повлиять на способность крокодилов к размножению и в итоге стать причиной их вымирания.

Напомним, мир приближается к "точке невозврата": ученые бьют тревогу, предупреждая об угрозе всему живому. Новое исследование австралийских ученых выявило разрушительные последствия таяния ледников Гренландии и Канады.

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