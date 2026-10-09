Кровь гладиаторов вместо лекарств: жуткий способ лечения эпилепсии в Древнем Риме

Как в Древнем Риме лечили эпилепсию кровью гладиаторов / © Pixabay

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В Древнем Риме кровь погибших гладиаторов считалась средством от эпилепсии. Такое лечение практиковалось на протяжении веков, а после запрета гладиаторских боев ему нашли не менее жуткий заменитель.

Об этой давней практике говорится в исследовании Фердинанда Питера Муга и Акселя Каренберга, сообщает издание Popular Science.

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Человеческую кровь для лечения эпилепсии использовали не только римляне — свидетельства подобных практик известны в Древней Греции, Египте и Месопотамии. Однако именно в Риме особые свойства стали приписывать крови воинов, погибавших на арене.

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Одно из первых известных письменных упоминаний о таком «лечении» датируется примерно 40 годом нашей эры. Больным советовали пить ещё тёплую кровь из раны гладиатора. Впоследствии появлялись и другие способы её применения — от нескольких ложек ежедневно до употребления непосредственно после смерти бойца.

В VI веке описывался даже способ, при котором ткань пропитывали кровью гладиатора, сжигали, а полученную золу добавляли в вино. Врачи того времени утверждали, что несколько таких доз якобы могли избавить человека от приступов.

Историк медицины Фердинанд Питер Муг объясняет длительную популярность этого средства магическим мышлением. Гладиаторов в Риме долгое время окружал особый символизм: на ранних этапах их гибель связывали с религиозными обрядами, а позже сама насильственная смерть могла придавать их крови в глазах людей особую силу.

Исследователи также предполагают, что веру в эффективность такого «лечения» могла подкреплять естественное изменение течения некоторых форм эпилепсии. Например, определенные её проявления, возникающие в детстве, могут исчезать с возрастом. Для людей, которые не понимали причин заболевания, это могло выглядеть как результат употребления крови.

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Когда примерно в 400 году нашей эры в Римской империи запретили гладиаторские бои, врачам пришлось искать другой способ получения крови для лечения эпилепсии. Вместо этого стали использовать кровь преступников, которых казнили через обезглавливание.

«Кровь обезглавленных была кровью „благородных“ преступников, и это могло сыграть важную роль при поиске замены крови гладиатора», — отметил Муг.

В то же время важное значение имел способ казни. После обезглавливания кровь можно было собрать непосредственно из раны. Зато в случае повешения для её получения пришлось бы дополнительно вскрыть тело умершего. Как объясняет исследователь, во многих культурах повреждение трупа считалось недопустимым.

Вера в целебные свойства человеческой крови сохранялась на протяжении многих веков. Кровь казнённых продолжали использовать для лечения эпилепсии даже в более поздние времена, вплоть до появления противоэпилептических препаратов в XX веке.

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Напомним, что ранее гипотеза египтолога Флиндерса Петри, выдвинутая ещё столетие назад, получила неожиданное подтверждение. Современный анализ черепов свидетельствует о человеческих жертвоприношениях после смерти древнеегипетских правителей.

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