Кровь устрицы способна убить супербактерии – ошеломляющее открытие

Ученые совершили новое шокирующее открытие, показав, что обычный морепродукт может стать ключевым в борьбе со следующим кризисом в области здравоохранения. Несмотря на то, что устрицы могут быть вредны для здоровья, их кровь способна убить супербактерии.

Об этом пишет Need To Know.

Чрезмерное использование антибиотиков в последние годы привело к тому, что это лекарство стало менее эффективным – и это привело к появлению супербактерий, согласно данным Национальной службы здравоохранения. Но исследователи из Университета Южного Креста считают, что сиднейские каменные устрицы могут изменить ситуацию.

Эксперименты обнаружили в морепродуктах белок под названием гемолимфа, который может не только убивать бактерии, вызывающие такие заболевания как фарингит и пневмония, но и усиливать действие обычных антибиотиков.

Обычно бактерии избегают антибиотиков и иммунной системы, образуя скопления, называемые биопленками.

Ученые обнаружили, что устричный белок помогает блокировать образование биопленок и может проникать через кластеры. Это позволило антибиотикам эффективнее бороться с бактериями.

Лабораторные исследования, проведенные командой из Лисмора, Австралия показали, что гемолимфа повышает эффективность антибиотиков против ряда опасных респираторных патогенов в 32 раза.

"Большинство организмов имеют естественные защитные механизмы для защиты от инфекций", – говорит Кирстен Бенкендорф, соавтор исследования и междисциплинарный морской ученый из Southern Cross. "Устрицы постоянно фильтруют бактерии из воды, поэтому они хорошее место для поиска потенциальных антибиотиков".

Результаты были особенно многообещающими для лечения инфекций золотистого стафилококка и бактерии под названием Pseudomonas aeruginosa, которая может оказывать существенное влияние на пациентов с муковисцидозом.

Оказалось, что гемолимфа не токсична для здоровых клеток человека, что дает надежду на то, что однажды она может быть использована для разработки лекарств для лечения бактериальных инфекций.

Однако исследователи предостерегают, что необходимы дальнейшие исследования на животных и людях.

Напомним, ученые обнаружили микробов, способных изменить климат на планете. Экосистемы торфяников Амазонки играют решающую роль в регулировании выбросов парниковых газов и влиянии на климат.

Читайте также: