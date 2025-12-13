Кровь, жертвы и экстаз: шокирующие обряды древних цивилизаций

Обряд / © Pixabay

Реклама

Древние цивилизации практиковали ритуалы, которые сегодня выглядят шокирующими и трудновообразимыми — от кровавых жертвоприношений до захоронений заживо и ритуальных убийств.

Об этом говорится в историческом обзоре, посвященном необычным обрядам древних народов, которые практиковались в разных частях света — от Мезоамерики и Европы до Ближнего Востока и Центральной Азии, пишет Medium.

Как отмечается в материале, ритуалы в древних обществах выполняли сакральную функцию — служили способом общения с богами, обеспечения благосостояния общины, утверждения власти или сохранения космического порядка. В то же время ряд таких обрядов отличался крайней жестокостью или радикальностью, что и сегодня вызывает удивление у исследователей.

Реклама

В частности, в цивилизации майя кровь считалась самой ценной жертвой богам. Правители лично прокалывали язык, уши или половые органы, собирали кровь на бумагу и сжигали ее, веря, что дым донесет жертву до небес. Боль при этом воспринималась как доказательство духовной преданности.

В Древней Спарте существовал обряд «криптея», во время которого молодые воины тайно убивали рабов-илотов. Эта практика одновременно служила испытанием для юношей и средством запугивания порабощенного населения.

Викинги хоронили знатных воинов на кораблях вместе с оружием, животными, а иногда и людьми. Судна поджигали и отправляли в море, считая, что таким образом умерший попадет в Вальгаллу.

Ацтеки практиковали массовые человеческие жертвоприношения, убежденные, что солнечный бог нуждается в постоянном «питании» человеческими сердцами. Пленных приносили в жертву публично на вершинах пирамид, что было частью ежедневной религиозной жизни.

Реклама

В Персии приверженцы зороастризма применяли так называемое «небесное погребение»: тела умерших оставляли на специальных башнях, где их поедали птицы. Это объяснялось стремлением не осквернять землю и огонь.

В Древнем Риме существовало убеждение, что кровь погибших гладиаторов обладает лечебными свойствами. Ее употребляли для лечения эпилепсии или как средство «передачи силы».

Инки совершали ритуал капакоча — детские жертвоприношения горным богам. Детей, отобранных по внешним качествам, усыпляли алкоголем и хоронили живьем в горах, где тела сохранялись благодаря холоду.

Древние египтяне применяли «ритуалы проклятия»: имена врагов писали на глиняных фигурках, которые затем разбивали или сжигали, веря, что это принесет противникам несчастье или смерть.

Реклама

Кельты считали человеческую голову средоточием души, поэтому хранили головы врагов как трофеи или жертвовали их богам.

Отдельно упоминается описанный Геродотом ритуал скифов, которые вдыхали дым конопли в закрытых палатках до состояния экстаза, считая это способом общения с миром духов.

Исследователи отмечают, что большинство этих практик в современном мире воспринимаются как жестокие или неприемлемые, однако в контексте своего времени они считались священным долгом и важной составляющей социального и религиозного порядка.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Египте, на стенах древней шахты, нашли старые пометки. То, как их теперь расшифровывают, может доказать, что Библия (Книга Исход) говорит правду.