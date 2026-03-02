"Кровавая Луна" и весеннее равноденствие: что и когда можно увидеть в марте

Кровавая луна / © Reuters

Во вторник, 3 марта, жители Земли смогут наблюдать уникальное астрономическое явление — полное лунное затмение, совпадающее с полной луной. Кроме «Кровавой Луны», март принесет начало астрономической весны и яркое соединение планет.

Об этом сообщает Popsci.

Полное лунное затмение 3 марта

Главным событием месяца станет полное лунное затмение, которое состоится утром 3 марта. Это явление возникает, когда Земля проходит точно между Солнцем и Луной, отбрасывая свою тень на спутник. Из-за преломления солнечных лучей в атмосфере нашей планеты Луна не исчезает полностью, а окрашивается в насыщенный красный цвет, из-за чего ее называют «Кровавой».

График наблюдения:

Пик затемнения : 06:33 по восточному времени (EST).

Максимальное полнолуние: через пять минут после пика затемнения.

Мартовское полнолуние также имеет традиционное название — «Червячная Луна». Это название происходит от давних наблюдений за природой. В это время почва начинает оттаивать, и на поверхность выходят первые дождевые черви, что символизирует приближение тепла.

Весеннее равноденствие 20 марта

20 марта официально начнется астрономическая весна в северном полушарии. В день весеннего равноденствия продолжительность дня и ночи практически сравняется по всей планете. Земля будет находиться в идеальном балансе по отношению к Солнцу, когда ни одно из полушарий не наклонено к светилу больше другого. Для жителей южного полушария эта дата ознаменует начало осени.

«Свидание» Луны с Юпитером

В конце месяца, 25 и 26 марта, состоится еще одно зрелищное событие — соединение Луны и Юпитера. Невооруженным глазом можно будет увидеть, как наш спутник и самая большая планета Солнечной системы визуально приблизятся друг к другу в созвездии Близнецов.

Где и когда смотреть:

Направление : южная часть неба.

Время: с 19:30 до 02:00 по восточному времени.

Астрономы напоминают: для лучшего наблюдения за небесными явлениями следует выбирать локации подальше от городского светового загрязнения и дать глазам минимум 15–20 минут, чтобы привыкнуть к темноте.

Напомним, магнитная буря в понедельник, 2 марта, ожидается с К-индексом 3,7. Хотя уровень остается «зеленым», метеозависимым следует быть наготове из-за возможных колебаний.