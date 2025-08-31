"Кровавая луна" взойдет над Украиной: когда и как можно увидеть уникальное явление

Кровавая луна / © Reuters

В ночь с 7 на 8 сентября 2025 года жители Украины вместе с большинством жителей Земли смогут наблюдать редкое астрономическое явление — полное лунное затмение. В это время Луна приобретет характерный багровый оттенок, из-за чего ее называют Кровавым.

Об этом сообщило издание Universemagazine.

В этом году затмение совпадает с сентябрьским половодьем, известным как Кукурузное. Астрономы подсчитали, что наблюдать событие смогут почти 7,1 миллиарда человек — около 88% населения мира.

Красноватый оттенок возникает из-за особенностей прохождения света сквозь атмосферу Земли. Голубая часть спектра рассеивается, тогда как красно-оранжевые лучи огибают планету и достигают Луны. Поэтому она не исчезает в полной темноте, а сияет темно-багровым светом.

В Украине первые фазы затмения начнутся еще до захода Солнца, поэтому их будет трудно разглядеть. В Луганске Луна взойдет в 18:48, в Киеве — в 19:25, а во Львове — в 19:51. Уже тогда она будет выглядеть затемненной. Полная фаза начнется в 20:30 и продлится до 21:52, а своего максимума Луна достигнет в 21:11. После этого она постепенно начнет светлеть.

Наблюдать за затмением можно будет до 23:55, когда завершится полутеневая фаза. Для этого достаточно иметь открытый вид на восточный и юго-восточный горизонт.

Интересным дополнением станет планета Сатурн, которая в это время будет рядом с затемненной Луной и будет выглядеть как яркая звезда.

За пределами Украины условия наблюдения будут отличаться. В Лондоне Луна взойдет уже после пика затмения, в США явление останется невидимым, зато в Западной Австралии, Индии и Китае его можно будет увидеть полностью.

Зоны видимости лунного затмения. www.timeanddate.com

