"Кровавая луна" взойдет над Украиной: когда и как можно увидеть уникальное явление
В ночь на 8 сентября украинцы смогут наблюдать полное лунное затмение. Луна станет багровым, а рядом будет сиять планета Сатурн.
В ночь с 7 на 8 сентября 2025 года жители Украины вместе с большинством жителей Земли смогут наблюдать редкое астрономическое явление — полное лунное затмение. В это время Луна приобретет характерный багровый оттенок, из-за чего ее называют Кровавым.
Об этом сообщило издание Universemagazine.
В этом году затмение совпадает с сентябрьским половодьем, известным как Кукурузное. Астрономы подсчитали, что наблюдать событие смогут почти 7,1 миллиарда человек — около 88% населения мира.
Красноватый оттенок возникает из-за особенностей прохождения света сквозь атмосферу Земли. Голубая часть спектра рассеивается, тогда как красно-оранжевые лучи огибают планету и достигают Луны. Поэтому она не исчезает в полной темноте, а сияет темно-багровым светом.
В Украине первые фазы затмения начнутся еще до захода Солнца, поэтому их будет трудно разглядеть. В Луганске Луна взойдет в 18:48, в Киеве — в 19:25, а во Львове — в 19:51. Уже тогда она будет выглядеть затемненной. Полная фаза начнется в 20:30 и продлится до 21:52, а своего максимума Луна достигнет в 21:11. После этого она постепенно начнет светлеть.
Наблюдать за затмением можно будет до 23:55, когда завершится полутеневая фаза. Для этого достаточно иметь открытый вид на восточный и юго-восточный горизонт.
Интересным дополнением станет планета Сатурн, которая в это время будет рядом с затемненной Луной и будет выглядеть как яркая звезда.
За пределами Украины условия наблюдения будут отличаться. В Лондоне Луна взойдет уже после пика затмения, в США явление останется невидимым, зато в Западной Австралии, Индии и Китае его можно будет увидеть полностью.
Напомним, в воскресенье, 31 августа, магнитных бурь не ожидается. Геомагнитная активность будет соответствовать зеленому уровню — К-индексу 2,7.