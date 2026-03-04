"Кровавое полнолуние" и лунное затмение: появились фото уникального явления

«Кровавая Луна» 3 марта 2026 года / © Getty Images

Мир наблюдал 3 марта за уникальным астрономическим явлением — полным лунным затмением. Спутник Земли окрасился в насыщенный ржаво-красный цвет, зафиксированный на впечатляющих кадрах

Об этом пишет BBC Sky at Night Magazine.

Полное лунное затмение, которое произошло 3 марта, стало одним из самых ярких и ожидаемых астрономических событий этого года. Во время явления, известного как «кровавая Луна», естественный спутник Земли окрасился в красноватый цвет, ведь Земля расположилась между Солнцем и Луной, отбросив на него свою тень.

Наблюдать затмение не могли жители Великобритании, Европы и Африки, зато оно хорошо было видно в Северной Америке, Восточной Азии, Австралии и Новой Зеландии.

Зрители замечали, как полнолуние постепенно теряло яркость и темнело по мере того, как земная тень медленно закрывала его поверхность.

На пике полной фазы затмения Луна приобрела глубокий ржаво-красный оттенок. Такой цвет появляется из-за того, что солнечный свет преломляется в плотных слоях атмосферы Земли, прежде чем достичь лунной поверхности.

Напомним, 3 марта произошло полное лунное затмение, во время которого Земля закрыла Луну от Солнца, окрасив ее в красный цвет («Кровавая Луна»). Явление совпало с мартовским полнолунием, которое называют «Червячным». Заметим, что 20 марта наступит весеннее равноденствие, что ознаменует начало астрономической весны в северном полушарии. Завершит космический календарь соединение Луны с Юпитером в созвездии Близнецов 25 — 26 марта. Наблюдать за ними лучше всего на юге с 19:30 до 02:00 как можно дальше от городских огней.