Крупнейшей жабе в мире грозит исчезновение: как выживает гигант, размером с кошку

Популяция жаб-голиафов сокращается / © скриншот с видео

В звании «крупнейшая жаба в мире» бесспорно побеждает голиафовая жаба (Conraua goliath). Амфибия, обитающая в тропических лесах Центральной Африки, является настоящим гигантом. Взрослые особи могут весить от 2,7 до 3,3 килограмма, а если распрямить ее ноги, длина достигает 75 сантиметров — это примерно равно размеру домашней кошки.

Об этом пишет IFLScience.

Гигантские размеры и уникальное поведение

Голиафовая жаба обитает в Камеруне и Экваториальной Гвинее, где она живет вблизи больших, быстротечных рек и ручьев. Эти жабы уникальны не только своими размерами, но и тем, что у них нет голосового мешка, поэтому не способны квакать, как большинство их родственников. Голиафы довольно молчаливы, хотя исследователи предполагают, что они могут издавать определенные шумы, похожие на свист.

Поразительно и их родительское поведение. В 2019 году ученые обнаружили, что самцы голиафовых жабк строят небольшие пруды и для этого используют камни, найденные вдоль берега рек. Это служит безопасным убежищем для икры и головастиков, ведь защищает их от быстрого течения и хищников.

Вес жаб-голиафов достигает 3,3 кг. / © скриншот с видео

По мнению ученых, именно эта способность строить гнезда по большим и тяжелым предметам объясняет их гигантские размеры.

«Поскольку строительство гнезда, по крайней мере, в некоторых случаях требует удаления больших и тяжелых предметов, мы предполагаем, что этого могут достичь только жабы приличного размера, что, возможно, объясняет уникальный размер вида», — отмечается в исследовании.

Несмотря на то, что жабы-голиафы существуют на Земле около 250 миллионов лет, сейчас они считаются видом с сокращаемой популяцией, которому грозит исчезновение. Основной угрозой является деятельность человека, загрязнение и утрата среды обитания через сельское хозяйство, а также охота, поскольку мясо этих гигантов исторически является популярным пищевым продуктом.

В длину жабы-голиафы могут вырасти до 75 см / © скриншот с видео

Удивительные факты о жабах, которые мало кому известны

Жабы — удивительные амфибии, использующие уникальные механизмы для выживания и охоты. Вот самые интересные факты, о которых рассказал YouTube-канал «Интересные факты»:

Маскировка и кожа . Кожа жаб является не только органом дыхания, но и хамелеоном: некоторые виды могут изменять цвет, чтобы максимально слиться с окружающими. В воде жабыи дышат исключительно кожей, а на суше — легкими. Кроме того, жабы не пьют воду ртом, а впитывают ее всей поверхностью тела.

Уникальное глотание . Жабы не имеют возможности жевать. Они всегда глотают добычу целиком, а в этом процессе им помогают глаза. Во время глотания жаба втягивает глазные яблоки внутрь, создавая дополнительное давление, проталкивающее пищу дальше в горло.

Прыжки и язык . Жабы — непревзойденные прыгуны. Они могут преодолевать расстояние, во много раз большее, чем длина собственного тела. Они охотятся, используя свой длинный и липкий язык, работающий с необычайной скоростью.

Необычные свойства слизи . Некоторые виды жаб производят слизь, обладающую сильными антибиотическими свойствами, что помогает им оставаться устойчивыми к инфекциям во влажной среде.

Спячка во льду. Удивительная способность лесных лягушек (Rana sylvatica): во время зимней спячки они могут полностью замораживаться. В их теле прекращается дыхание и сердцебиение, а органы защищают высокую концентрацию глюкозы, действующую как природный антифриз. При наступлении теплая лягушка «размораживается» и возвращается к жизни.

Жабы проглатывают добычу целиком, а зубы используют не для жевания, а только для содержания жертвы. / © скриншот с видео

Напомним, один из видов жаб имеет интересный механизм выживания, благодаря которому эти животные становятся «золотыми» всего на два дня в году. Самцы азиатских жаб меняют свой цвет с коричневого на ярко-желтый во время брачного периода, но реакция самок на этот «маскарад» их совсем не волнует.