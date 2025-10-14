Крупнейший беспилотный транспортный самолет в мире создадут в Китае (фото)

Крупнейший беспилотный транспортный самолет создадут в Китае / © Twitter

Китайская корпорация Shaanxi Aircraft Corporation продемонстрировала на Второй международной конференции по развитию низковысотной авиации модель нового беспилотного транспортного самолета, которая сразу привлекла внимание экспертов.

Об этом стало известно из сообщения в Х Rupprecht Deino.

По техническим характеристикам, представленным на выставочном стенде, этот аппарат является настоящим гигантом:

Длина: 35 метров.

Размах крыльев: 38 метров.

Максимальный взлетный вес: более 60 тонн.

Полезная погрузка: 20 тонн.

Крупнейший беспилотный транспортный самолет будет создан в Китае. / © Twitter

Благодаря таким параметрам китайская технология значительно превосходит существующие западные беспилотные аналоги, такие как Pelican Cargo. Высокая грузоподъемность в сочетании с большой дальностью полета (4500 км) позволит самолету выполнять межрегиональные перевозки крупногабаритных грузов в полностью автоматическом режиме.

Крупнейший беспилотный транспортный самолет будет создан в Китае. / © Twitter

Отсутствие традиционной кабины пилотов позволило существенно увеличить длину транспортного отсека. Это позволяет размещать внутри большие контейнеры или даже военную технику, например, боевые машины ZBD-03.

