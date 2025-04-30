Крылья пингвинов – не украшение: в Новой Зеландии выяснили, зачем они им

Пингвин. / © unsplash.com

Реклама

Хотя пингвины и не умеют летать, их крылья совсем не зря. Недавно обнаруженная окаменелость крошечного пингвина Pakudyptes hakataramea, жившего на территории современной Новой Зеландии 24 миллиона лет назад, помогла восполнить эволюционный пробел между ископаемыми и современными представителями этих морских птиц.

Об этом сообщает Popular Science со ссылкой на новое исследование, проведенное учеными из Новой Зеландии и Японии.

Pakudyptes был миниатюрным – всего 23 см высотой и весом около 900 граммов, почти как современный маленький голубой пингвин. Несмотря на размеры, эта древняя птица уже владела адаптациями, которые позволяли ему эффективно нырять и плавать.

Реклама

Команда исследователей, изучавшая плечевую, локтевую и бедренную кости, обнаруженные еще в 1987 году, выяснила: строение плечевых суставов у Pakudyptes уже близко к той, которую имеют современные пингвины, а вот локтевые суставы сохраняли черты более архаических видов. Эта уникальная комбинация указывает на переходную форму в эволюции крыльев.

"Форма костей крыльев долгое время оставалась загадкой, – объяснил палеонтолог Тацуро Андо, один из соавторов работы. – Окаменелость Pakudyptes стала ключом к пониманию того, как современные пингвины приобрели нынешнюю форму крыльев".

Ученые также исследовали внутреннюю структуру костей и установили: толстый корковый слой и открытая медуллярная полость указывают на способность птицы нырять, подобно тому, как это делают ныне живые пингвины. Вероятно, Pakudyptes плавал преимущественно на мелководье, как и современный голубой пингвин.

Анатомические особенности крыльев, в частности места прикрепления мышц и связок, свидетельствуют о том, что ныряние было важной частью образа жизни Pakudyptes. Эта находка — не просто интересная окаменелость, но еще и важное доказательство в воспроизведении истории превращения пингвинов из птиц в искусных морских охотников.