Почему мужчины «вредны» для планеты / © Unsplash

Реклама

Шведские ученые сообщили, что мужчины «вредны» для нашей планеты. В частности, они пришли к выводу, что поведение мужчин больше вредит климату, чем женское. Речь идет о формах маскулинности, влияющих на потребление, политику, промышленность и отношение к планете.

Об этом пишут в исследовании, опубликованном в журнале Norma.

Мужчины «вредны» для планеты: мнение ученых

Как обнаружили исследователи, климатический кризис имеет еще и гендерное измерение. Новое международное исследование указывает на то, что мужские привычки наносят планете гораздо больший вред. В частности, из-за большего углеродного следа, меньшей готовности изменить привычки и большего присутствия мужчин в загрязняющих отраслях.

Реклама

Исследователи предпочли говорить не о мужчинах, а о маскулинных привычках. Главным результатом исследования стало то, что в среднем мужчины имеют больший экологичный след. В среднем они также меньше озабочены вопросами климата.

Проблема состоит в моделях поведения, поощряющих потребление, контроль над природой и доминирование. Эти вредные паттерны усугубляют климатический кризис и приближают человечество к экологической катастрофе.

В контексте изменений климата чаще всего говорят о выбросах CO₂, нефти, газе, угле, авиаперелетах и автомобилях. За этими процессами стоят люди, статус и так называемое представление о «нормальной жизни». Вопрос маскулинности здесь зашкаливает, ведь есть стереотипизированный набор привычек и поведения мужчины, в которые входят власть, успех и независимость, как и само название «настоящий мужчина».

В некоторых культурах «настоящий мужчина» должен ездить на большой машине, питаться только мясом, управлять большими процессами и не интересоваться климатом. Не все мужчины ведут себя одинаково и имеют такой набор привычек, однако их так много, что это влияет на климат.

Реклама

Авторы используют термин (M) Anthropocene, где антропоцен — это эпоха, в которой человеческая деятельность меняет климат, биосферу, океаны и другие процессы в природе. (M) здесь намекает на мужчину. Наибольшая ответственность за климатические изменения лежит на элитах глобального Севера.

Конкретно они контролируют высокоуглеродную экономику, добывающие отрасли, военную инфраструктуру, политические решения и финансы.

Исследование также касается потребления. Наибольший углеродный след от мужчин фиксируют в транспорте, путешествиях и некоторых моделях потребления. Экологический след растет у людей, которые употребляют в пищу много мяса, много ездят за рулем, летают на самолете и выбирают мощные транспортные средства.

Во многих странах и культурах это характеризует «идеального мужчину». Именно поэтому мужчины оказывают большее негативное влияние на окружающую среду, пишут исследователи. Такие социальные нормы «нормализовались» в результате рекламы и давления общества. Их можно изменить, чтобы уменьшить ущерб окружающей среде.

Реклама

В исследовании также проанализировали, что мужчины менее склонны беспокоиться о климате. Они меньше поддерживают вопросы переработки, экологических ограничений, «зеленые» партии и движения. Вместо этого они предпочитают поддержку военных вопросов, политики, добычи и промышленности. В частности, мужчины чаще оказываются на соответствующих руководящих должностях.

Важно добавить, что авторы исследования критикуют не мужчин как факт, а привычки маскулинности.

Другие интересные исследования

Знали ли вы, что есть позы тела, которые могут выдать психопата? Сьюзен Краусс Уитборн, профессор Университета Массачусетса, ссылаясь на исследования Университета Макгилла, объясняет: люди с антисоциальными и манипулятивными чертами часто подсознательно выбирают доминантные, открытые и максимально выпрямленные позы.

Стремление визуально занимать большее пространство свидетельствует о вере в социальную иерархию, и нежелание выглядеть слабыми или покоренными.

Реклама

В частности, на склонность к эксплуатации других и отсутствие эмпатии могут указывать чрезмерно расправленная осанка, отклонение туловища назад, изгиб поясницы («лордотичная поза») или даже поднятые кулаки.

Новости партнеров