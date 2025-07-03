Кто действительно строил Великую пирамиду: новые открытия бросают вызов давним мифам

Пирамида в Гизе. / © Associated Press

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Египетские археологи обнаружили новые надписи и следы внутри Великой пирамиды в Гизе, помогающие точнее выяснить, кто и как ее возводил более 4500 лет назад. Открытие бросает вызов распространенному представлению о том, что огромный комплекс строили рабы.

Об этом говорит Daily Mail.

Как рассказал известный египтолог Захи Хавасс, исследование узких помещений над так называемой камерой царя с помощью современных визуализационных технологий позволило выявить ранее неизвестные граффити. Они, по словам ученого, оставлены рабочими бригадами еще в XIII веке до н.

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Археологи также исследовали гробницы южнее пирамиды. Это захоронения квалифицированных строителей, украшенные статуями с сюжетами тяжелого труда — в частности, перетаскиванием каменных блоков. На некоторых объектах сохранились титулы, например: "смотритель за восточной стороной пирамиды" или "ремесленник".

"Если бы это были рабы, они бы не были похоронены в тени самой пирамиды, рядом с местом, которое строили. Тем более – в специально подготовленных гробницах, как это делали цари и царские приближенные", – объяснил Хавасс в подкасте Limitless журналиста Мэтта Билла.

Команда Хавасса также раскопала гробницы к югу от пирамиды — вечные места покоя квалифицированных рабочих. / © Daily Mail

Также команда исследователей обнаружила остатки насыпного пандуса — из каменного щебня и грязи — который, вероятно, использовался для перемещения известняковых блоков из карьера, расположенного менее чем в 300 метрах от пирамиды. Это дает новое представление о технических возможностях древнеегипетских инженеров.

Сейчас готовится новая экспедиция, в рамках которой специальную работу запустят во внутренние камеры пирамиды — впервые за всю современную историю археологии.

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В ходе исследований в районе Гизы команда доктора Захи Хавасса обнаружила кремневые инструменты и молотковые камни — вероятные орудия строителей Великой пирамиды. Археологи также нашли доказательства технологии выравнивания основания монумента, вырезанной непосредственно в скальном массиве на глубину более 8 метров.

Команда Хавасса также раскопала гробницы к югу от пирамиды — вечные места покоя квалифицированных рабочих. / © Daily Mail

"После разметки квадратной платформы строители высекали породу со всех четырех сторон, пока не получили ровную поверхность. Ее до сих пор можно увидеть на южной стороне пирамиды Хуфу", - пояснил Хавасс.

Работы велись бригадами: одни высекали камень, другие придавали блокам формы, а третьи транспортировали их на деревянных санях, тащивших по песку. Блоки поднимали по насыпному пандусу — остатки которого команда Хавасса обнаружила во время раскопок на участке C2, юго-западнее пирамиды.

Между тем, другая группа археологов под руководством Марка Ленера исследовала поселения рабочих. К востоку от пирамиды они обнаружили остатки большой пекарни, сооружения для засолки рыбы, казармы и жилые дома.

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"Есть распространенный миф, что строители питались только луком, хлебом и чесноком. На самом деле мы обнаружили тысячи костей животных", - отметил Хавасс. По оценкам специалистов из Чикагского университета, на питание 10 тысяч работников ежедневно забивали около 11 коров и 33 козы.

Отдельное внимание команда уделила исследованию так называемой Большой пустоты – большого пространства внутри пирамиды, открытого еще в 2017 году. Он расположен над Большой галереей – главным восходящим коридором между покоями царицы и царя.

В рамках новой миссии планируется использовать специальную работу, размером менее сантиметра, которая сможет проникнуть в закрытые пространства через узкое отверстие в камне. Миссию финансирует журналист Мэтт Билл, а раскопки запланированы на начало следующего года.

Доктор Хавасс предполагает, что Большая пустота может содержать потерянную гробницу самого фараона Хуфу – одного из самых загадочных правителей Древнего Египта. Но его собеседник, журналист Билл, считает это маловероятным, ведь ни одна из больших пирамид до сих пор не содержала тел фараонов в погребальных камерах.

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