Кто из животных имеет худший запах изо рта: эксперты назвали главных "вонючих рекордсменов"

Горбатый кит / © Associated Press

Неприятный запах изо рта — проблема знакомая не только людям. В животном мире есть существа, дыхание которых настолько резкое, что его трудно выдержать даже издалека. Хотя научных исследований на эту тему немного, наблюдения биологов, натуралистов и работников зоопарков позволяют определить несколько очевидных «лидеров».

Об этом сообщило издание Iflscience.

Как и у людей, причиной могут быть остатки пищи, бактерии в ротовой полости или просто особенности рациона. У животных, которые не имеют возможности чистить зубы, остатки пищи задерживаются между зубами или на языке, начинают разлагаться и создают неприятный запах. Также на него влияет тип пищи — особенно если это падаль или морепродукты, которые сами по себе имеют сильный запах.

Одним из самых известных примеров является горбатый кит. По данным аквариума залива Монтерей, дыхание этих морских гигантов настолько резкое, что его описывают как «запах, который может разбить сердце».

Писатель и журналист Дуглас Фокс рассказал, что дыхание кита — это «нечестивая смесь пуканья и рыбы». По его словам, сотни галлонов воздуха выбрасываются из легких кита вместе с испарениями полупереваренного криля — основной части его рациона. Криль имеет очень сильный запах даже в обычном состоянии, поэтому неудивительно, что после его переваривания «аромат» становится почти невыносимым.

Специалисты отмечают, что морские львы также известны своим очень неприятным запахом изо рта. Это связано с тем, что они питаются преимущественно рыбой и морскими беспозвоночными. Из-за постоянного контакта с белковыми остатками, которые быстро разлагаются, их дыхание становится резким и отталкивающим.

Еще одна группа животных с репутацией «вонючих» — грифы. Эти птицы питаются гниющими тушами мертвых животных, что уже само по себе вызывает ужасный запах. К тому же грифы часто блюют, когда чувствуют опасность, — так они отпугивают хищников. Изверженная масса имеет настолько резкий запах, что может раздражать слизистые глаз и кожу других животных. Такое поведение, естественно, не способствует свежему дыханию.

Среди млекопитающих отдельного упоминания заслуживает тасманийский дьявол — сумчатое животное из Австралии. Он известен тем, что выделяет сильный мускусный запах, особенно в стрессовых ситуациях. Кроме того, его дыхание часто описывают как гнилое, ведь основу рациона животного составляет мясо, которое уже начало разлагаться.

Эксперты отмечают, что для большинства животных плохой запах изо рта — это естественное явление, а не патология. Он связан с пищевыми привычками, отсутствием ухода за зубами и особенностями пищеварительной системы.

Поэтому если человеческое «утреннее дыхание» можно устранить зубной щеткой и мятной жевательной резинкой, то в мире животных подобные ароматы являются частью естественного процесса. На фоне горбатого кита, грифа или тасманийского дьявола даже запах чеснока кажется мелочью.

