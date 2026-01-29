Кто на самом деле построил пирамиды: ученые нашли доказательства существования сооружений еще 25 тысяч лет назад

Пирамиды в Египте / © Associated Press

Новое исследование итальянского инженера подвергает сомнению всю историю Древнего Египта. Согласно анализу эрозии камня, Хеопс мог только отремонтировать монумент, построенный неизвестной цивилизацией еще во время ледникового периода.

Об этом говорится в статье Daily Mail.

Более века египтологи были уверены: Великую пирамиду построили около 2580 г. до н. е. по приказу фараона Хеопса. Однако новое исследование итальянского инженера Альберто Донини из Болонского университета способно перевернуть наше представление о человеческой истории. По его данным, возраст сооружения может достигать 25 000 лет.

Метод REM: о чем говорит камень?

До сих пор применил метод относительной эрозии (Relative Erosion Method — REM). Суть проста, но эффективна: инженер сравнил степень износа известняковых блоков у основания пирамиды, открытых ветрам и пескам тысячелетиями, с камнями, которые обнажились лишь 675 лет назад (когда с пирамиды сняли внешнюю облицовку).

Результаты ошеломляют:

Средний возраст эрозии указывает на отметку 24 900 лет .

Некоторые измерения дают диапазон от 11000 до 39000 лет.

Вероятность того, что официальная дата (4 600 лет назад) точной, оценивается как «крайне низкая».

Хеопс — не строитель, а реставратор?

Если выводы Донини подтвердятся, это означает, что пирамида стояла в Гизе задолго до появления первых известных цивилизаций. Исследователь предполагает, что фараон Хеопс (Хуфу) действительно не строил пирамиду «с нуля», а лишь проводил масштабную реконструкцию уже существующего древнего объекта.

Это объясняет, почему египтологи часто опираются на надписи внутри пирамиды, которые могли быть сделаны гораздо позже самого строительства.

«Хотя полученные временные диапазоны достаточно широкие, выводы указывают на низкую вероятность официальной археологической датировки 2560 г. до н. е.», — отмечает Альберто Донини.

Почему это вызывает споры?

Традиционная археология опирается на исторические тексты и анализ углеродного анализа органики, найденной рядом. Метод Донини фокусируется исключительно на физическом износе камня, что делает его независимым от рукописных источников.

В то же время научное сообщество настроено скептически. Критики отмечают, что эрозию могли влиять:

Изменения климата (от влажного до пустынного). Кислотные дожди и загрязнения. Песчаные заносы, которые могли «консервировать» часть блоков.

Что дальше?

Исследование еще предстоит пройти этап рецензирования, но оно уже возобновило дискуссию о «потерянных цивилизациях». Если пирамида действительно была возведена 20 000 лет назад, это задает фундаментальный вопрос: кто владел такими инженерными знаниями в эпоху палеолита?

В настоящее время Великая пирамида остается главной загадкой планеты, а работа Донини придает аргументы тем, кто считает, что история человечества намного длиннее и сложнее, чем написано в учебниках.

