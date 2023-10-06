Кто на самом деле создал теорему Пифагора: ответ крылся на глиняной табличке 3700-летней давности

Ученые выяснили, что Пифагор был не тем, кто придумал знаменитое уравнение, которое мы с ним ассоциируем (a² + b² = c²). На самом деле, существуют доказательства того, что древние вавилоняне использовали эту математическую идею задолго до того, как родился Пифагор.

Об этом пишет IFLScience.

Существует вавилонская табличка, известная как IM 67118, датируемая 1770 годами до н. е. На этой табличке, которую, вероятно, использовали в учебных целях, содержится текст, диаграмма и вспомогательные средства для определения площади прямоугольника и длины его диагонали. Этот артефакт значительно опережает Пифагора, родившегося примерно в 570 году до нашей эры.

На другой табличке YBC-7289, датированной примерно 1800-1600 годами до нашей эры, изображен квадрат с обозначенными треугольниками внутри. Исследуя ее, ученые столкнулись с трудностями: древние математики использовали шестидесятичную систему счисления. И когда эксперты расшифровали отметки, стало ясно, что вавилоняне знали не только то, что мы сейчас называем теоремой Пифагора, но и другие передовые математические концепции.

Обозначение на вавилонской глиняной табличке / Фото: Википедия

"Вывод неизбежен. Вавилоняне знали соотношение между длиной диагонали квадрата и его стороной: d=квадратный корень из 2, — сказал математик Брюс Ратнер. — Это было, пожалуй, первое иррациональное число. Однако это, со своей стороны, означает, что они были знакомы с теоремой Пифагора – или, по крайней мере, с ее определенным случаем для диагонали квадрата – более чем за тысячу лет до великого мудреца, в честь которого его назвали".

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