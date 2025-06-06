Кто написал Библию: искусственный интеллект дал неожиданный ответ

Библия / © weknowyourdreams.com

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Новое исследование с привлечением искусственного интеллекта выявило три разных стиля письма, использованные при написании Библии. Это опровергает принятое в христианстве и иудаизме представление, что автором пяти первых книг Ветхого завета был Моисей.

Об этом сообщает The Daily Mail.

Исследователи с помощью искусственного интеллекта проанализировали 50 глав в пяти книгах, обнаружив несоответствия в языке и содержании, повторяющиеся истории, изменения тона и внутренние противоречия. Среди них были такие известные истории, как рассказ о сотворении мира, Ноевом потопе и рассказы о Ковчеге Завета.

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Искусственный интеллект исследовал закономерности в употреблении слов, частоте слов, фразах и структуре предложений, поскольку это тонкие лингвистические «отпечатки», которые могут отражать разных авторов или школы писателей.

Алгоритм искусственного интеллекта сравнил использование слов в этих разделах с тремя известными стилями, обнаружив новые связи и помог прояснить давние научные дебаты.

«Оригинальные версии свитков постоянно переделывались и переписывались редакторами, которые добавляли, изменяли, а иногда и пропускали части предыдущих текстов», — отметил Томас Ремер, библейский эксперт из Колледжа де Франс и соавтор исследования.

Исследователи заявили, что эта новая методика может революционизировать изучение древних текстов, помогая разгадать другие тайны авторства, кроме Библии, такие как свитки Мертвого моря или исторические документы, авторство которых неизвестно

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Теория о том, что Священное Писание имеет нескольких авторов, была впервые предложена более 200 лет назад, но была отклонена из-за религиозных дискуссий, нехватки технологий и нюансов библейского текста.

Традиционное еврейское и христианское понимание заключается в том, что Моисей написал первые пять книг Ветхого Завета, включая истории о сотворении мира, Ноевом потопе и Ковчеге Завета.

Хотя Библия изображает Моисея как ключевую историческую фигуру, большинство современных ученых рассматривают его как легендарную фигуру или по крайней мере сложный персонаж, а не как буквальную историческую личность.

Ветхий Завет писался в течение примерно 1000 лет, начиная примерно с 1400 года до нашей эры и заканчивая около 400 года до нашей эры.

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Напомним, ученые снова обратили внимание на гору Джабаль аль-Лавз в Саудовской Аравии, которую все чаще называют местом, где, согласно Библии, Моисей получил 10 заповедей Божьих.