Кто написал Библию: ученые раскрывают правду, которая может вас удивить

Библия не была написана одномоментно. Это собрание различных текстов, самые древние из которых могут датироваться примерно 1200 годом до нашей эры, а некоторые книги получили свой современный вид только в VI-V веках до н. е.

Оригинальное авторство Библии остается открытым для ученых. Несмотря на то, что миллионы христиан по всему миру считают ее священным текстом и словом Божьим, исследователи склоняются к мнению, что над ним работали десятки разных авторов на протяжении веков.

Об этом пишет Daily Mail.

По словам профессора Элизабет Польцер, библеиста из Университета Вилланова в Пенсильвании, Библия создавалась длительное время, а ее авторами, вероятно, были более 40 человек. Однако точно определить всех авторов сложно, поскольку каждая книга имеет свою историю происхождения.

"Каждая книга Библии должна рассматриваться отдельно, чтобы определить ее автора", — отметила Польцер в комментарии MailOnline.

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Следует учитывать, что Библия не была написана одномоментно. Это собрание различных текстов, самые древние из которых могут датироваться примерно 1200 годом до нашей эры, а некоторые книги получили свой современный вид только в VI-V веках до н. е.

Ветхий и Новый Завет: разные периоды создания

Ветхий Завет формировался на протяжении 900 лет – с 1200 до н. е. до I века до н. э. В то же время Новый Завет появился гораздо позже и был написан гораздо быстрее – во II половине I века нашей эры.

Исследователи отмечают, что в некоторых случаях можно достоверно говорить об авторстве текстов. Например, Павел из Тарса считается автором Послания к Римлянам, а Иоанн из Патмоса – Откровение.

"Хотя такие книги, как Бытие и Исход, традиционно приписывались Моисею, из-за противоречий и дублирования в их материале сейчас считается, что их писали разные авторы на протяжении веков", — объясняет Польцер.

Евангелие: настоящие авторы остаются под вопросом

Новый Завет содержит четыре Евангелия, которые традиционно связывают с Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном. Однако их подлинное авторство остается предметом дискуссий.

"Евангелия технически анонимны, и только на ранних этапах отцы Церкви приписали их этим авторам", – говорит Польцер.

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Она отмечает, что хотя приписывание авторства Матфею и Иоанну выглядит логичным, поскольку они были учениками Иисуса, исторические факторы могут противоречить этому.

Кроме того, есть книги, которые традиционно связывают с определенными лицами. К примеру, Песнь Песней считается произведением Соломона, а Первое послание к Тимофею – апостолу Павлу. Однако многие ученые считают, что эти утверждения ошибочны или даже сфальсифицированы.

Что касается Псалмов, то их приписывают царю Давиду, хотя часть песнопений могла быть создана другими авторами и позже собрана в один текст.

Историк религии Филипп Алмонд из Университета Квинсленда в Австралии называет вопрос авторства Библии "сложным и проблематичным".

"Отчасти это связано с тем, что трудно определить конкретных авторов", – отметил он в статье The Conversation.

Несмотря на это, современные исследования помогают глубже понять процесс создания Библии, ее эволюцию и вклад разных поколений авторов в формирование одного из самых влиятельных текстов в истории человечества.

Как Библия изменялась на протяжении веков

До III века нашей эры христианство было активно распространявшейся религией, но одновременно остававшейся преследуемой. В этот период доминирующими верованиями оставались иудаизм и язычество, хотя христианские общины постепенно появлялись по всей Римской империи, включая территорию современной Великобритании.

По словам профессора Элизабет Польцер, ранние тексты Библии изначально были написаны на древних языках – иврите, арамейском и греческом. Однако первый англоязычный перевод Священного Писания появился только в XIV веке.

Одной из первых попыток перевести Библию на английский язык стал перевод, известный как Библия Виклифа. Ее заключил богослов Оксфордского университета Джон Виклиф, используя латинский текст Вульгаты – официального перевода Библии, созданного в IV веке.

"Таким образом, Библия Виклифа была переводом перевода", – объяснила Польцер.

Библия Тиндейла: первый перевод с оригинальных языков

Следующим значительным шагом в развитии англоязычной Библии стал перевод Уильяма Тиндейла, опубликованный в 1526 году. Он стал первой попыткой перевода текста непосредственно с иврита и греческого, а не с латинского Вульгаты.

Впрочем, эта версия была неполной – в ней отсутствовал полный Ветхий Завет, над которым Тиндейл работал в последующие годы.

"В него не входил Ветхий Завет, части которого он перевел в более поздние годы", — отметила Польцер.

Из-за своей деятельности Тиндейл попал под преследование католической церкви. В 1536 году он обвинен в ереси и казнен из-за удушения, после чего его тело было сожжено на костре.

Король Иаков и создание самой известной Библии

Несмотря на преследование переводчиков, популярность англоязычной Библии только росла. В 1611 году была создана Библия короля Иакова, которая стала одной из самых известных версий Священного Писания.

Этот перевод отличался доступным языком и повлиял на развитие английской литературы.

Однако между Библией Тиндейла и Библией короля Иакова появилось еще несколько значительных версий, среди которых:

Библия Ковердейла

Большая Библия

Женевская Библия

Библия епископа

Каждый из этих переводов влиял на дальнейшую эволюцию текста, изменяя его содержание и интерпретацию в соответствии с историческими и религиозными обстоятельствами.

Так Библия, которая первоначально была текстом, написанным на древних языках, постепенно приобрела современный вид, пройдя сложный путь от переписей рукописей до печатных изданий, которые и сегодня формируют представления миллионов людей о вере и истории.