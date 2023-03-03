Кто нарисовал картину "Мадонна Флаже": искусственный интеллект установил авторство

В 1995 году Энтони Эйерс из Чикаго приобрел картину "Мадонна Флаже" за 30 тысяч долларов.

Благодаря искусственному интеллекту (ИИ) удалось установить, что картина "Мадонна Флаже", вероятно, создана Рафаэлем — художником эпохи Возрождения.

Об этом пишет Daily Mail.

В 1995 году Энтони Эйерс из Чикаго приобрел картину "Мадонна Флаже" за 30 тысяч долларов. Мужчина стремился доказать, что эту картину нарисовал Рафаэль Санти. Четыре года назад он поручил фирме Art Recognition, занимающейся разработкой ИИ, проанализировать краску и деревянные панели картины.

Фирма "тренировала" свое программное обеспечение, используя миллионы произведений искусства и алгоритмы машинного обучения. Благодаря этому, было установлено, что с вероятностью 97% "Мадонна Флаже" принадлежит Рафаэлю. За все время использования программного комплекса Art Recognition менее 10% клиентов компании получили результат более 95%.

Издание отмечает, что за все годы исследований Эйерс потратил более 500 тысяч долларов. Мужчина умер в 2022 году, так и не дождавшись результатов исследования, но его жена продолжила работу по установлению авторства картины.

Напомним, технология искусственного интеллекта обнаружила ранее неизвестную пьесу одного из величайших писателей страны Феликса Лопе де Веги.

Новости мира: китайские зимние олимпийские игры будет комментировать искусственный интеллект

Читайте также: