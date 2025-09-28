Кто останется без работы из-за ИИ: список профессий

ИИ / © Pixabay

Развитие искусственного интеллекта может повлечь масштабное сокращение рабочих мест в различных сферах. Есть профессии менее уязвимые к замещению ИИ.

Об этом рассказал Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман в интервью для американского журналиста Такера Карлсона.

Какие рабочие места окажутся под угрозой

Альтман отметил, что масштабы влияния ИИ на рынок труда настолько велики, что иногда он не может спать из-за ответственности перед людьми.

«Я уверен, что многие работники, которые сейчас оказывают поддержку клиентам по телефону или компьютеру, потеряют работу, и что искусственный интеллект будет выполнять эти функции лучше», — заявил он.

По его словам, научные исследования показывают, что примерно половина рабочих мест меняется каждые 75 лет. ИИ может значительно ускорить эти трансформации, оставляя людям мало времени на адаптацию.

Он беспокоится о профессиях разработчиков и программистов, которые могут быть замещены ИИ. Зато те сферы, которые предусматривают непосредственный контакт с людьми — например, уход за больными — менее уязвимы к автоматизации.

Напомним, ранее мы писали о том, что исследователи в сфере искусственного интеллекта предупреждают, что в ближайшие 2-5 лет может появиться сверхразумный ИИ. Они считают, что такой ИСИ может выйти из-под контроля и представлять серьезную угрозу для существования человечества.