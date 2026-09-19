Кто оставил "следы" на Красной планете: новая находка поставила ученых в тупик

Марсоход обнаружил странные «следы»

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Марсоход NASA Curiosity продолжает исследовать склоны горы Шарп в кратере Гейла, где ровер наткнулся на необычные широкие и неглубокие углубления в марсианской породе. Их форма напоминает отпечатки, однако ученые не считают, что это настоящие следы, и пока нет окончательного объяснения их происхождения.

Об этом сообщили в NASA.

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Почему углубления озадачили ученых

Небольшие углубления в марсианских породах сами по себе не являются чем-то необычным. Обычно они могут возникать, когда находившиеся в породе более твердые камни или минеральные включения постепенно разрушаются и выветриваются, оставляя после себя полости.

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Однако новые образования отличаются от того, что Curiosity уже видел в течение более 14 лет работы на Марсе. Они значительно шире и мельче, а исследователи не нашли очевидных признаков того, что внутри этих углублений раньше содержались более твердые обломки или другие структуры.

Именно необычная форма и отсутствие вразумительного механизма образования превратили их в своеобразную геологическую загадку.

Curiosity создает 3D-модель

Чтобы лучше разобраться в находке, учёные использовали камеры MAHLI и Mastcam. Они сделали серию снимков с разных ракурсов, которые можно объединить для создания трехмерных моделей поверхности.

Такой подход позволяет исследователям рассмотреть углубления не только как плоские пятна на фотографиях, но и оценить их форму, глубину и структуру. Это может помочь установить, какие геологические процессы могли оставить следы на породе.

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Пока что NASA не сообщает об окончательной версии происхождения этих образований. Поэтому называть их «отпечатками» можно только из-за сходства формы, а не из предположения о какой-то жизни на Марсе.

Что еще нашел ровер рядом

Необычные углубления – не единственная интересная находка Curiosity в этом районе. Камера Mastcam вместе с данными инструмента ChemCam показала, что слои породы неподалеку заметно изменяют текстуру и структуру на относительно коротких расстояниях.

По мнению исследователей, такие отличия могут свидетельствовать о том, что условия, при которых формировались осадочные слои, изменялись. Это дает ученым дополнительную информацию о геологической истории этого участка горы Шарп.

Curiosity также исследовал шершавые серые слои породы, которые оказались более устойчивыми к эрозии, чем окружающий материал. Для их изучения использовали сразу три прибора — ChemCam, MAHLI и Alpha Particle X-ray Spectrometer или APXS.

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Марс продолжает удивлять

Curiosity работает на Марсе с 2012 года и уже не раз находил необычные геологические структуры. На этот раз внимание привлекли именно углубления, форма которых производит впечатление упорядоченных «следов».

Как отмечает UNILAD, подобные необычные находки уже не раз становились поводом для предположений о чем-то чрезвычайном, хотя научные данные обычно указывают на естественные геологические процессы.

В настоящее время исследователи продолжают анализировать собранные Curiosity данные. Так что загадка «следов» остается открытой — по крайней мере, пока новые наблюдения не помогут установить, что именно оставило эти необычные углубления на поверхности Марса.

Напомним, на Марсе нашли нечто, очень похожее на медведя . Обычный холм вдруг изменился благодаря особенностям рельефа и человеческого восприятия.

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