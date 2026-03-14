Кто переживет конец света: ученые назвали самое стойкое существо на планете

Популярные представления о «последнем виде на планете» обычно связаны с тараканами или крысами. Однако новое исследование показывает, что гораздо больше шансов пережить глобальные катастрофы имеет другое существо — микроскопическая тихоходка.

Группа исследователей под руководством доктора Дэвида Слоуна и доктора Рафаэля Алвеса Батисты из Оксфордского университета проанализировала, какое событие могло бы полностью стерилизовать Землю. Ученые не оценивали выживание человечества или отдельных экосистем, а искали организм, устанавливающий максимальный «биологический порог» выносливости.

Таким организмом оказалась тихоходка — микроскопическое осьминоговое животное, известное также как «водяной медведь». Она может достигать примерно 0,5 мм в длину и в отдельных случаях жить до 60 лет. В сложных условиях тихоходка переходит в состояние криптобиоза — почти полной остановки метаболизма. В таком состоянии она способна выдерживать экстремальные температуры, радиацию и даже десятилетиями обходиться без воды и пищи.

Исследователи обратили внимание, что для полного уничтожения даже таких выносливых организмов нужно ликвидировать их естественные «укрытия». Важнейшим из них является океан, ведь толща воды защищает жизнь от многих глобальных катастроф — от радиационных вспышек до резких изменений температуры.

Именно поэтому ученые определили условную границу полного вымирания: событие, способное вскипятить мировой океан. По их расчетам, для этого понадобился бы астероид массой примерно 2×10¹⁸ кг. Таких объектов в Солнечной системе немного — исследователи упоминают, в частности, Весту или Плутон, однако их орбиты не пересекают орбиту Земли.

Похожая логика применяется и к космическим катастрофам. Например, сверхновая могла бы нагреть океаны до критического уровня только в случае взрыва примерно в 0,14 световых года от Земли. Для сравнения, ближайшая к нам звезда — Проксима Центавра — расположена на расстоянии около четырех световых лет.

Поэтому, по оценкам исследователей, события, способные полностью стерилизовать планету, чрезвычайно маловероятны в течение жизни Солнца.

«Без наших технологий, защищающих нас, люди являются очень чувствительным видом. Незначительные изменения в нашей среде существенно влияют на нас. На Земле есть много более устойчивых видов. Жизнь на этой планете может продолжаться долго после того, как люди исчезнут», — отметил соавтор исследования Рафаэль Алвес Батиста.

