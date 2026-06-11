Высказывались предположения, что пирамида Гунунг Паданг в Индонезии была построена 25 000 лет назад / © Associated Press

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Гигантская подземная пирамида, спрятанная под склоном холма в Индонезии, намного старше Стоунхенджа или пирамиды Гизы и может составить конкуренцию древнейшим мегалитическим сооружениям, когда-либо построенным руками человека.

Об этом пишет издание Dailygalaxy.

Всесторонний анализ Гунунг Паданг, означающий «гора просветления» на местном языке, теперь убедительно свидетельствует о том, что древняя цивилизация «тщательно вылепила» естественный холм из скамьи в ядро пирамидальной постройки давным-давно.

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Первая радиоуглеродная датировка этого места указывает на то, что первоначальное строительство началось где-то в последний ледниковый период, более 16 000 лет до нашей эры и, возможно, даже 25 000 лет назад.

Именно эта идея вызвала столь обширное обсуждение данного утверждения. Если бы люди действительно сформировали гору Гунунг Паданг 25 000 лет назад, это отодвинуло бы монументальное строительство гораздо дальше в прошлое, чем допускает принятая хронология.

Радиоуглеродная датировка может показать возраст органического материала, но она не доказывает автоматически, когда был построен памятник. Почва под сооружением может быть намного старше самого сооружения. В данном случае критики утверждали, что старые образцы почвы не содержат явных признаков человеческой деятельности, таких как древесный уголь, фрагменты костей, инструменты или другие артефакты.

Билл Фарли, археолог из Университета штата Южный Коннектикут, также раскритиковал эту интерпретацию. Проблема, если говорить простыми словами, состоит в том, что старая земля — это не то же, что старая архитектура. Чтобы показать, что погребенный слой был построен людьми, исследователям обычно нужны убедительные доказательства работы, заселения или строительства, которых в данном случае не наблюдалось.

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Напомним, альтернативные исследователи подвергли сомнению официальную историю Большой пирамиды в Гизе. Они утверждают, что сооружение может быть гораздо более древним, чем считают египтологи.

Ученые ссылаются на многочисленные археологические доказательства. В частности, речь идет о надписях, оставленных рабочими бригадами, о добыче известняковых блоков вблизи места строительства, а также свидетельства транспортировки материалов Нилом. Египтологи также считают, что для возведения пирамиды использовали пандусы, скоординированный труд и инженерные знания того времени.

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