Кто построил Великую пирамиду: новая теория бросает вызов официальной истории

Великая пирамида в Гизе / © Associated Press

Великая пирамида в Гизе — одно из самых известных и самых совершенных архитектурных творений Древнего Египта — уже более четырех тысяч лет остается предметом споров среди ученых и сторонников альтернативной истории. Официальная версия приписывает ее возведение фараону Хуфу около 4,5 тысячи лет назад, однако британский автор Грэм Хэнкок выдвигает другую гипотезу.

Исследователь заявил, что пирамида может быть значительно старше — около 12,5 тысяч лет. Свои предположения Хэнкок объясняет геологическими и астрономическими признаками, которые, по его мнению, противоречат общепринятой хронологии. В частности, он обращает внимание на следы эрозии Большого Сфинкса, которые, по его словам, могли образоваться только под действием сильных осадков, отсутствующих в регионе в течение последних нескольких тысячелетий. Это, по его мнению, указывает на значительно более древнее происхождение монумента — времена завершения последнего ледникового периода.

Известный египтолог Захи Хавасс категорически отрицает такую интерпретацию. Он настаивает, что эрозия Сфинкса вызвана многовековым влиянием ветра, а не дождей. В качестве доказательства Хавасс приводит археологические и письменные источники, в частности найденные в Вади эль-Джарф папирусы, где подробно описана транспортировка камня и организация работ во время правления Хуфу. В этих документах упоминается руководитель строительства Мерер, который вел дневник работ.

Научное сообщество подчеркивает: пока нет археологических доказательств существования развитой цивилизации в Египте более 12 тысяч лет назад, а имеющиеся материалы подтверждают дату сооружения Великой пирамиды в период IV династии. В то же время гипотеза Хэнкока продолжает привлекать внимание и провоцировать новые дискуссии о происхождении одного из крупнейших архитектурных символов мира.

