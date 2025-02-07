Кто предки птиц: ученые нашли в Антарктиде древний череп, разрушающий известную теорию (фото)

Палеонтологи из Университета Огайо совершили выдающееся открытие. Они представили ископаемые останки, которые обнаружили в Антарктиде, указывающие именно на антарктическое происхождение всех современных птиц.

Об этом сообщает Science Alert.

"Почти идеальный окаменевший череп, обнаруженный в Антарктиде, приводит мост между доисторическими и современными птицами", – показало новое исследование.

Окаменелость является образцом вида под названием Vegavis iaai, который жил примерно 69 миллионов лет назад – более 2 миллионов лет до массового вымирания, уничтожившего всех нептаховых динозавров.

Художественное изображение Vegavis iaai, который преследует рыбу в мелководном океане у побережья Антарктического полуострова. Рис. Марк Виттон

Как выглядела древняя птица

Древнее существо имело остроконечный клюв и мозг, форма которого была не похожа ни на одну другую мезозойскую птицу. То есть он отличался от видов, эволюционированных у пернатых, известных сегодня.

Род Vegavis был описан 20 лет назад, с тех пор ученые предполагали, что его представители могут быть ранними представителями водоплавающего отряда. Но также были сомнения среди ученых по этой теории, поскольку такие птицы не явились к падению астероида, уничтожившего динозавров.

Ученым не хватало только части останков существа – невредимого черепа.

"Мало какая птица может вызвать столько споров среди палеонтологов, как Vegavis. Эта новая окаменелость поможет решить многие из этих споров. Главная из них: где Vegavis находится на птичьем дереве жизни?" – сказал Кристофер Торрес, палеонтолог из Университета Огайо.

Исследователи предполагают, что этот вид мог пережить массовое вымирание из-за своего местонахождение в Антарктиде, где климат был умеренным, а растительность достаточно пышной, тогда как остальной мир был совсем непригоден для жизни.

Цифровая реконструкция позднемеловой (~69 миллионов лет) коронной птицы Vegavis iaai, завершена после микрокомпьютерной томографии с высоким разрешением конкреции, содержащей ископаемые останки, обнаруженной на острове Вега, Антарктический полуостров. (К.Торрес и Дж.Гронке)

Обнаружили ученые, исследовав череп

Сканирование черепа с помощью рентгеновской микрокомпьютерной томографии, а также его реконструкция показали ученым все детали черепной коробки, неба, рострума и нижней челюсти, а также форму мозга птицы.

Черты его походили на современных водоплавающих, но, в отличие от современных уток и гусей, у V. Iaai был тонкий, заостренный клюв и мощные челюстные мышцы для хватания рыбы: черты, которые больше похожи на черты ныряющих современных птиц, таких как гагары.

У птицы была хорошо развита солевая железа в носовой части клюва, особенность, которая удаляет хлорид натрия из крови некоторых видов морских птиц, рацион которых богат морепродуктами и, следовательно, солью.

"Те немногие места, где существуют ископаемые останки птиц позднего мелового периода, такие как Мадагаскар и Аргентина, показывают странные, ныне вымершие виды с зубами и длинными костлявыми хвостами, только отдаленно связанные с современными птицами", — сказал палеонтолог Патрик О'Конкон О'Конкон.

По его словам, в отдаленных уголках Южного полушария, особенно в Антарктиде, происходило "что-то совсем другое".

Напомним, ранее ученые рассказали о новом виде динозавров, останки которого были уничтожены во время Второй мировой войны.

Читайте также: