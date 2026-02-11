Кто прогрыз эти дыры? В пустыне обнаружили следы неизвестных науке "камнеедов"

Пустынные скалы скрывают следы утраченных форм жизни, которые ели камни

Глубоко под раскаленными камнями пустынь ученые обнаружили кое-что, что бросает вызов геологии. Внутри древнего мрамора и известняка обнаружены тысячи микроскопических тоннелей, вырезанных с идеальной точностью. Они не похожи на результаты природной эрозии, а химический состав указывает на то, что их авторами были неизвестны науке существа .

Подробный анализ находки был опубликован в научном журнале Geomicrobiology Journal.

Эти удивительные образования, невидимые с поверхности, но четкие на срезах породы, были найдены в засушливых ландшафтах Намибии, Омана и Саудовской Аравии. Исследователи подозревают, что это работа древнего организма, буквально «питавшегося» камнем.

Почему это не просто трещины

Каждый тоннель имеет диаметр меньше миллиметра, но достигает нескольких сантиметров в глубину. Больше всего ученых поразила их организация: ходы расположены вертикально, на равном расстоянии друг от друга и никогда не пересекаются .

Команда под руководством профессора Сиса Пашье из Университета Майнца считает это признаком «умного поведения» на микроуровне — организмы ощущали химические сигналы соседей и избегали столкновений, чтобы не конкурировать за территорию.

Следы жизни

Лабораторные тесты подтвердили догадки: внутри тоннелей нашли углерод, фосфор и серу — элементы, характерные для биологических организмов, тогда как железо и марганец исчезли (вероятно, были «съедены»).

Ученые предполагают, что это работа эндолитных (живущих внутри камней) микроорганизмов, способных растворять карбонатные породы. Однако самое интересное, что никакой ДНК найти не удалось из-за возраста окаменелостей, а живых аналогов этих существ на Земле по состоянию на 2026 год не обнаружено . Кто именно создал эти подземные лабиринты, пока остается тайной.

Напомним, в Мировом океане впервые обнаружили уникальное существо-великана .