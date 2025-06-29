Кто станет умнее людей после их исчезновения: ответ ученых удивил

Осьминог. / © NOAA

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В гипотетическом мире без людей, где природа восстанавливает контроль над планетой, ученые все чаще обращают внимание не на млекопитающих, а на неожиданного кандидата в доминирование — осьминога. Несмотря на отсутствие позвоночника и социальных структур, эти морские существа могут иметь преимущество в условиях, где люди больше не влияют на экосистему.

Об этом пишет издание The Europian.

Как отмечает профессор Тим Колсон из Оксфордского университета, осьминоги имеют развитую нервную систему, состоящую примерно из 500 миллионов нейронов. При этом значительная часть из них расположена в щупальцах, способных функционировать почти автономно. Такая децентрализованная система, по словам Колсона, позволяет осьминогам выполнять несколько задач одновременно – это одна из причин исключительной адаптивности.

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В отличие от многих интеллектуальных видов — дельфинов, приматов или ворон — осьминоги не нуждаются в социальных связях для выживания. Их склонность к одиночному существованию может оказаться преимуществом в постчеловеческой среде, где ресурсы ограничены, а координация между индивидами усложнена.

Осьминоги уже доказали свою способность приспосабливаться к экстремальным условиям: они живут как в прибрежных водах, так и на большой глубине, а некоторые виды могут находиться вне воды до 30 минут.

Хотя сегодня осьминоги не способны эффективно передвигаться по суше, именно их высокий интеллект, пластичность и самостоятельность делают их возможными кандидатами на адаптацию к новым экологическим нишам в будущем. Колсон отмечает, что такие существа могли бы научиться манипулировать предметами, строить укрытия или даже создать примитивные инструменты.

Конечно, это только сценарий — но ученые отмечают: отсутствие человечества не означает конец интеллекта на планете. Эволюция не остановится, а новые формы сложной жизни могут появиться там, где мы их меньше всего ожидаем.

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