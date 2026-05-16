Собака и кот

Реклама

Споры о том, кто лучше — собаки или коты — ведутся годами. Одни считают собак самыми преданными друзьями человека, другие убеждены, что коты умнее и независимее. Впрочем, ученые решили посмотреть на этот вопрос с другой стороны и выяснить, связаны ли предпочтения домашних животных с когнитивными способностями человека.

Об этом сообщило издание Zwierciadlo.pl.

Такое исследование провела американский психолог Дениз Гуастелло из Университета Кэрролла. Вместе с коллегами она проанализировала различия между любителями кошек и собак, в частности их черты характера и результаты тестов на мышление.

Реклама

В исследовании, проведенном в 2014 году, приняли участие 600 студентов американских колледжей. Большинство респондентов назвали себя поклонниками собак — таких было 352. Еще 66 участников отнесли себя к любителям котов. Остальные заявили, что одинаково любят обоих животных или же не имеют четких предпочтений.

Участники проходили личностный тест 16PF, а также выполняли задания на оценку когнитивных способностей. После анализа результатов исследователи пришли к выводу, что любители кошек в среднем получили более высокие баллы по показателям рассуждения, чем сторонники собак.

Авторы работы предложили несколько возможных объяснений такого результата. Одно из них заключается в том, что собаки нравятся очень широкому кругу людей независимо от личностных характеристик. Зато, по мнению исследователей, коты могут чаще нравиться людям с более высокими показателями рассуждения и абстрактного мышления.

Еще одна гипотеза касается творческих черт характера. В исследовании отмечается, что профиль личности любителей кошек имеет много общего с профилем творческих людей. Речь идет о независимости, склонности к абстрактному мышлению, эмоциональной чувствительности, а также меньшей ориентации на социальные правила и условности.

Реклама

Исследование также показало заметные различия в характерах владельцев кошек и собак. Сторонники собак чаще проявляли черты экстравертов, были более энергичными и сосредоточенными на общении и социальных контактах.

Любители кошек, напротив, чаще называли себя интровертами и людьми, которые любят проводить время в одиночестве. Они также демонстрировали более высокие показатели по шкале абстрактности, что связано со склонностью к фантазии, творчеству и интеллектуальной любознательности.

По мнению исследователей, именно эти черты могут объяснять то, почему сторонники кошек показали более высокие результаты в тестах на мышление.

Напомним, люди, которые ищут утешения у котов, могут иметь общую психологическую черту. Ученые выяснили, почему именно спокойное взаимодействие с котами помогает им.

Реклама

Новости партнеров