Кто в самой большой опасности: ученые рассказали о влиянии пожаров на здоровье людей

В Южной Калифорнии продолжается борьба с самым большим лесным пожаром в истории. В то же время, исследование Бостонского университета выявило серьезные риски для здоровья, связанные с влиянием дыма.

Об этом сообщило издание News Medical.

Исследование проанализировало более 50 000 случаев посещений отделений неотложной помощи в Калифорнии во время сезонов лесных пожаров между 2012 и 2019 годами. Результаты показали, что мелкодисперсные частицы дыма пожаров увеличивают риск респираторных заболеваний, особенно среди детей до 10 лет и взрослых 20-74 лет.

Особую уязвимость проявляют жители районов с ограниченным доступом к кондиционерам. Они на 22% чаще обращались за медицинской помощью из-за респираторных проблем.

Доктор Дженнифер Стоуэлл, эксперт по климатическому здоровью, указывает на эффективность кондиционеров с фильтрами HEPA или MERV 7 и выше для снижения уровня загрязнения PM2.5 в помещении. Однако высокая стоимость таких систем ограничивает доступность многих семей с низким уровнем дохода, что подчеркивает важность политических мер для обеспечения более доступных и эффективных решений.

Эти выводы особенно актуальны для Калифорнии, где лесные пожары, вызванные ветрами Санта-Ана, создают серьезные проблемы для здоровья. Пожары выделяют токсичные загрязняющие вещества, представляющие дополнительную опасность.

Доктор Стоуэлл призывает к срочному обучению населения по улучшению качества воздуха и поддержанию эффективных защитных технологий, особенно в районах с частыми задымлениями. Соавтор исследования доктор Грегори Веллениус подчеркивает роль изменения климата в усилении этих угроз. Ученые также призывают к улучшению инфраструктуры здравоохранения, чтобы эффективно поддерживать уязвимые группы населения во время больших пожаров.

Напомним, смертоносные пожары в США унесли жизни десятка человек и уничтожили 10 тысяч домов.

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