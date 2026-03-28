Кто захватит Землю, если люди исчезнут: ответ ученых

Если человечество внезапно исчезнет, экосистемы Земли не останутся пустыми — их баланс быстро изменится, а отдельные виды получат шанс на стремительное распространение. Впрочем, вопрос не только в выживании, но и в том, сможет ли кто-то занять доминантное положение.

Об этом сообщило издание Daily Galaxy.

В течение тысячелетий люди существенно влияли на окружающую среду, изменяя природные цепи и вызывая исчезновение многих видов. В частности, заселение Австралии примерно 47 тысяч лет назад совпало с вымиранием крупных сумчатых, таких как дипротодон.

«Это давнее влияние оставило значительную экологическую пустоту. Ее заполнение потребует больше, чем просто устойчивости. Это потребует интеллекта, координации и способности менять окружающую среду устойчивым образом», — говорится в статье.

Среди вероятных «кандидатов» на доминирование часто называют приматов — шимпанзе и горилл. Они имеют развитые когнитивные способности и могут пользоваться простыми инструментами. В то же время, как пояснил профессор Оксфордского университета Тим Колсон, их зависимость от сложных социальных структур и ограниченное общение могут усложнить адаптацию к резко изменившейся среде.

Интеллектуальные морские млекопитающие — дельфины и киты — также имеют ограничения: из-за особенностей анатомии они не способны активно взаимодействовать с предметами или создавать инструменты.

Зато некоторые виды могут быстро воспользоваться отсутствием человека. В частности, бурые крысы уже распространены почти по всему миру и способны стремительно размножаться. Однако, по словам исследователя Джеймса Фейра, им не хватает абстрактного мышления и коммуникации, а также они остаются добычей для хищников. Подобная ситуация и с дикими котами и собаками: их популяции могут вырасти, но со временем они столкнутся с конкуренцией более сильных хищников.

Наиболее неожиданными претендентами ученые называют птиц, в частности представителей семейства вороновых. Исследования, в частности данные BBC Future, свидетельствуют, что вороны и вороны способны решать сложные задачи и использовать инструменты. Например, в Японии зафиксировано, как вороны бросают орехи под колеса авто, чтобы те раскололи скорлупу.

Отдельные виды, такие как новокаледонские вороны, могут изготавливать орудия труда, что указывает на понимание причинно-следственных связей. Дополнительно исследования Ирен Пепперберг показали, что африканские серые попугаи способны осмысленно использовать элементы языка.

В то же время, как отмечает эволюционный биолог Патрисия Бреннан, климатические изменения также будут влиять на будущее распределение видов, заставляя животных адаптироваться к новым температурным условиям.

«Ни один существующий вид на самом деле не имеет всего необходимого, чтобы заменить людей. Если бы мы исчезли, экосистемы реорганизовались бы, но нет гарантии, что появится новый доминантный вид», — говорится в статье.

