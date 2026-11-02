Куда бежать от глобальной катастрофы: ИИ определил 5 самых безопасных стран для выживания

Глобальная катастрофа на Земле / © ТСН

Реклама

Мир столкнулся с множеством угроз — от изменения климата до военных конфликтов, что заставляет человечество искать спасения. Искусственный интеллект проанализировал риски и определил пять самых безопасных стран для выживания в условиях глобальной катастрофы.

Об этом пишет Unilad.

Реклама

В мире становится все больше угроз — от возможного распространения войны России против Украины на другие регионы Европы до 2030 года до нынешней вспышки лихорадки Эбола в Конго.

Реклама

Кроме того, все более актуальной становится проблема изменения климата. В частности, так называемое супер-Эль-Ниньо, интенсивность которого возросла на фоне глобального потепления, уже привело к значительным последствиям в разных уголках мира. По прогнозам, его влияние будет ощущаться и в течение следующего года.

В таких условиях людям рекомендуют заранее позаботиться о запасах предметов первой необходимости — прежде всего, еды и питьевой воды. Желательно, чтобы их хватило как минимум на 72 часа.

Пять наиболее безопасных стран в случае глобальной катастрофы

В то же время искусственный интеллект назвал страны, которые обладают рядом преимуществ и могут оказаться безопаснее других в случае глобальной катастрофы.

Новая Зеландия

Новая Зеландия, по оценке искусственного интеллекта, занимает одно из пяти лучших мест в мире, где можно находиться во время глобальной катастрофы. Главным преимуществом страны является ее географическая удаленность от других государств. Ближе всего к Новой Зеландии расположена Австралия — примерно в 1600 км.

Реклама

Еще одним немаловажным фактором является потенциал страны в сфере сельского хозяйства. Кроме того, Новая Зеландия располагает значительными запасами пресной воды.

Исландия

Исландия, как и Новая Зеландия, отличается географической изолированностью, что может стать преимуществом в условиях глобального кризиса. Также у страны есть значительные ресурсы пресной воды, поэтому риск ее дефицита считается невысоким.

Важную роль играет и энергетическая независимость Исландии. Значительную часть электроэнергии там получают из возобновляемых источников — геотермальная энергетика обеспечивает около 30% потребностей страны, а гидроэнергетика — около 70%.

Швейцария

Одним из главных преимуществ Швейцарии является ее традиционная политика военного нейтралитета. Благодаря этому риск вовлечения страны в вооруженные конфликты остается сравнительно невысоким.

Реклама

Как отмечает ИИ, Швейцария также имеет хорошо развитую систему гражданской защиты. На ее территории обустроено около 370 тыс. государственных и частных укрытий, рассчитанных почти на все население страны.

Среди других преимуществ — значительные запасы чистой альпийской воды, стабильная экономика, эффективная система здравоохранения и развитые службы экстренного реагирования.

Норвегия

Норвегия, подобно Исландии, имеет большие запасы пресной воды и активно развивает возобновляемую энергетику. В то же время страна располагает благоприятными условиями для производства продовольствия, в частности, благодаря значительным ресурсам морепродуктов.

Дополнительным фактором безопасности является невысокая плотность населения. Это может ограничивать быстроту распространения инфекций, уменьшать нагрузку на природные ресурсы и облегчать эвакуацию, снижая вероятность образования пробок на соответствующих маршрутах.

Финляндия

В список потенциально безопасных стран в случае глобальной катастрофы также попала Финляндия, являющаяся еще одной представительницей Скандинавского региона.

У страны есть эффективная система подготовки к чрезвычайным ситуациям, развитая инфраструктура гражданской защиты и надежные государственные службы. Кроме того, Финляндия отличается значительными возможностями в сфере сельского хозяйства и высоким уровнем технологического развития.

К слову, по расчетам ученых, опубликованным в 1960 году, уже 13 ноября 2026 года может якобы произойти конец света из-за перенаселения. В то же время, немецкие исследования в области глобальной безопасности определяют Австралию как лучшее место для выживания в случае мировой катастрофы благодаря ее удаленности и продовольственной независимости. К безопасным регионам также относятся Новая Зеландия, Аргентина и Бразилия.

Новости партнеров

Новости партнеров